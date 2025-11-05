- 동대전도서관, SOUND IN MOTION 展 개최…AR과 미디어아트 결합, 새로운 예술의 감각 체험 기회

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시 동대전도서관은 지난 1일부터 오는 26일까지 1층 전시실에서 ‘보이는 음악회, SOUND IN MOTION 展’을 진행하고 있다.

이번 전시는 소리와 빛, 기술과 감정이 교차하며 음악을 넘어선 시각적 감동을 전달하는 체험형 전시로, 관람객이 ‘듣는 음악’을 넘어 ‘보는 음악’을 경험할 수 있도록 AR체험과 미디어아트로 기획했다.

전시는 총 세 개의 테마로 구성된다. 첫 번째 ‘VOYAGE OF SOUND’에서는 빛과 영상으로 표현된 장면을 통해 소리의 세계를 여행하는 감각적 여정을 선보인다.

두 번째 jei작가의 ari 캐릭터를 활용한‘LITTLE SYMPHONY’에서는 AR 기술을 활용해 음악의 스토리가 현실 공간으로 확장되는 과정을 체험할 수 있다.

마지막‘SILENT RHYTHM’에서는 조용한 공간에서의 미세한 움직임과 리듬을 통해 소리의 시각적 변화와 감정의 울림을 표현한다.

동대전도서관 관계자는 “이번 전시는 예술과 기술의 융합을 통해 새로운 감각의 예술을 체험하는 기회가 될 것”이라며, “시민들이 음악을 듣고, 보고, 느끼는 다양한 방식으로 감상할 수 있기를 바란다”고 전했다.