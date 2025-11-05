- 김태흠 지사, 바르게살기운동 충남대회서 헌신한 회원들에게 감사 뜻 전해

[헤럴드경제= 이권형기자] 김태흠 충남도지사가 ‘행복한 충남’을 만드는데 헌신해 온 바르게살기운동 충남협의회원들에게 감사의 뜻을 전했다.

김 지사는 5일 당진실내체육관에서 열린 ‘2025 바르게살기운동 충청도 회원대회’에서 “회원들의 헌신과 실천은 더 따뜻하고 안전한 충남을 만드는 큰 힘이 되고 있다”며 “올해도 사회 곳곳에서 도정을 적극 뒷받침해주신 여러분들에게 감사드린다”고 말했다.

올해로 설립 36년을 맞은 바르게살기운동은 ‘진실·질서·화합’의 3대 이념 아래 건강한 사회를 만드는데 앞장서 왔다.

회원들은 ▷교통안전문화 캠페인 ▷사랑의 집수리 ▷깨끗한 지역 만들기 등 녹색생활운동 ▷산불·수해 등 재난 현장 복구 활동 ▷성금 모금 등 다양한 분야에서 지역사회 공헌 활동을 펼쳐왔다.

김 지사는 끝으로 “올해 회원대회 슬로건처럼 ‘하나 된 힘쎈충남’ 달성을 위해 최선을 다하겠다”며 “회원 여러분들도 사회의 정신적 지주로서 끝까지 성원해 주시고 지지해 주시길 부탁드린다”고 강조했다.

바르게살기운동 충남협의회와 당진시협의회가 각각 주최·주관하고, 도와 당진시가 후원한 이날 행사에는 김태흠 지사를 비롯해 차호열 충남협의회장, 시군협의회장 등 1000여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

행사는 대회사, 도지사 감사패 수여, 유공자 표창, 결의문 낭독, 대회기 이양 등 순으로 진행됐다.

한편, 바르게살기운동 충남협의회는 국민의 자율적·능동적 참여를 통해 밝고 건강한 사회를 만드는 것을 목적으로 설립됐으며, 현재 도내 회원 수는 1만 7073명이다.