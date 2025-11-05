5차례 생태계 교란 식물 제거…생물다양성 보존 앞장

[헤럴드경제=정석준 기자] 동아오츠카는 안양천 일대에서 전개한 생태계 교란 식물 제거 활동의 공로를 인정받아 ‘생태계 교란 식물 제거 우수단체’로 선정, 안양시장 표창을 받았다고 5일 밝혔다.

동아오츠카는 올해 5차례에 걸쳐 임직원과 지역사회 구성원들이 참여하는 생태계 교란 식물 제거 활동을 펼쳤다.

지난 5월에는 동아오츠카 임직원들이 안양천 일대에서 자발적으로 참여해 생태계 교란 식물을 제거했다. 6월에는 ‘세계 환경의 날’을 맞아 FC안양 선수단 및 대학생 마케터들과 함께 안양천 일대에서 환경정화 활동을 전개했다.

안양시청 환경국 생태하천과 관계자도 협력했다. 정관장 레드부스터스 농구 선수단과 함께 안양천의 생물다양성 보존과 건강한 하천 생태계 조성에도 기여했다.

동아오츠카 관계자는 “이번 활동을 통해 생물다양성에 대한 지역사회 문제해결의 실마리를 찾을 수 있어 의미가 크다”며 “앞으로도 환경경영 활동을 통해 지역 하천 생태계의 생물다양성을 지켜나가겠다”고 말했다.