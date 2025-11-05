백신부터 유전자·면역치료제까지 제조 역량 SK바이오사이언스와의 전략적 시너지 기대

[헤럴드경제=최은지 기자] SK바이오사이언스의 유럽 자회사 IDT 바이오로지카가 글로벌 백신·바이오의약품 시장을 겨냥한 본격적인 위탁개발생산(CDMO) 수주전에 나섰다.

IDT는 지난달 중순 네덜란드 암스테르담에서 열린 ‘WVC(World Vaccine Congress Europe) 2025’, 같은 달 28일부터 30일까지 독일 프랑크푸르트에서 개최된 ‘CPHI(Convention on Pharmaceutical Ingredients) 2025’에 이어 지난 3일부터 5일까지 진행되는 오스트리아 빈에서 열린 ‘BIO-Europe 2025’에 참가해 기초 연구부터 상업 생산까지 아우르는 전주기(End-to-End) 제조 솔루션과 글로벌 파트너십 전략을 선보였다.

WVC는 백신 산업 전반을 아우르는 세계 최대 규모의 콘퍼런스로, IDT는 이 자리에서 ▷세포배양 및 미생물 기반 공정 ▷공정개발 ▷품질검증 ▷완제 충전 등 통합 생산 역량을 바탕으로 글로벌 제약사 및 연구기관과의 수주 미팅을 진행했다.

특히 ‘기초 연구에서 상업 제조까지 혁신을 연결한다’는 올해 WVC 주제에 맞춰, 백신은 물론 유전자·면역치료제, 항체의약품 등 차세대 바이오의약품까지 확장 가능한 CDMO 역량을 집중적으로 소개했다.

CPHI 2025에서는 ‘신뢰할 수 있는 제조 전문성과 장기적 파트너십의 결합’이라는 주제로 ▷유연한 생산 인프라 ▷안정적 공급망 ▷유럽 중심의 글로벌 규제 대응 경험을 강점으로 내세우며 전 세계 고객사 대상 수주 활동을 강화했다.

유럽 최대 규모의 바이오 제약 파트너링 행사인 BIO-Europe 2025에서는 ‘무균 주사제 등 약물물질 및 완제 제조 솔루션’을 주제로 무균 주사제 생산 기술력과 첨단 제조공정 역량, 그리고 개발부터 상업화까지 이어지는 통합 CDMO 서비스 체계를 공유하며 글로벌 고객사와 협력 논의를 진행 중이다.

이번 행사를 통해 IDT는 단순한 위탁 생산을 넘어 고객 맞춤형 솔루션을 제공하는 전략적 CDMO 파트너로서의 입지를 강화하고 있으며, SK바이오사이언스와의 협업 시너지를 기반으로 글로벌 수주 확대에 속도를 내고 있다.

샐리 최 IDT 공동 대표는 “WVC, CPHI, BIO Europe은 글로벌 백신 및 바이오의약품 산업의 핵심 무대로 IDT의 기술력과 파트너십 역량을 입증한 자리였다”며 “IDT의 비전인 ‘더 건강한 세상을 만드는 신뢰할 수 있는 파트너’가 실현될 수 있도록 고객 중심의 맞춤형 전략과 장기적 파트너십을 바탕으로 글로벌 CDMO 시장 공략에 박차를 가하겠다”고 말했다.

IDT는 지난해 SK바이오사이언스가 60%의 지분을 인수하며 자회사로 편입된 이후, 양사는 백신 및 첨단 바이오의약품 분야에서 공정개발과 상업 생산, 글로벌 공급망에 이르는 전주기 협력 체계를 고도화하고 있다.