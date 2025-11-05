지난 6월부터 리콜됐지만 이미 감염, 사망자 다수 발생 18개주서 27명 감염...6명 사망까지

[헤럴드경제=도현정 기자]미국에서 즉석 조리 파스타를 먹고 27명이 식중독에 걸리고, 6명이 사망까지 이르는 사고가 발생했다.

뉴욕타임스(NYT)는 3일(현지시간) 보건당국을 인용해 네이트스 파인 푸드(Nate‘s Fine Foods Inc.)의 즉석 조리 파스타 여러 제품에서 식중독균인 ‘리스테리아 모노사이토제네스’가 검출됐다고 보도했다.

미 질병통제예방센터(CDC)는 해당 제품들에 대해 지난 6월부터 리콜 조치를 취했으나, 이키 현재까지 캘리포니아와 플로리다, 하와이 등 18개 주(州)에서 27명이 식중독에 걸렸다고 전했다. 이 중 25명이 입원했고, 6명의 사망자도 나왔다. 제품들은 트레이더조, 앨버트슨, 크로거, 스프라우츠 파머스 마켓 등 대형마트에서 판매돼, 소비자들이 쉽게 접할 수 있었던 것으로 전해진다.

네이트스 파인 푸드는 지난 9월 성명을 내고 “최고 수준의 식품 안전 기준 준수에 최선을 다하고 있다”며 “원인을 철저히 조사하고 있다”고 말했다.

리스테리아 모노사이토제네스는 식품 가공, 조리, 포장 과정에서 유입되는 식중독 균으로, 냉장·냉동을 해도 사멸되지 않는다. 감염되면 발열, 두통, 근육통 등을 유발하며 건강한 사람들은 며칠 뒤 별다른 치료를 하지 않아도 회복되지만, 면역 체계가 약한 사람에게는 위험한 결과를 초래하기도 한다. 리스테리아균에 감염된 임신부는 유산이나 조산에 이를 수도 있다. CDC는 문제가 된 제품을 섭취한 임신부 1명이 식중독에 걸려 유산한 사례가 있다고 말했다.

미국에서는 매년 1250명이 리스테리아균에 감염되는 것으로 추정하고 있다. 리스테리아균 감염으로 인해 사망한 이들의 수는 약 172명으로 추정된다. 식품 매개 질병으로 인해 발생하는 사망자 수로는 세 번째로 높은 수치다.

식품 안전 전문가 벤저민 채프먼은 이번 사태에 대해 “리스테리아 식중독 발생 건수를 고려하면 이번 일은 매우 규모가 크고 심각하다”고 우려를 표했다.