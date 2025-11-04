[헤럴드경제=장연주 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장이 ‘치맥(치킨+맥주) 회동’에서 먹은 음식이 공식 메뉴로 출시된다.

깐부치킨은 4일 공식 인스타그램을 통해 “많은 분이 궁금해했던 바로 그 메뉴 조합을 세트 메뉴로 공식 출시한다”고 밝혔다.

메뉴명은 ‘AI 깐부’다. 지난 달 30일 엔비디아가 국내 기업과의 대규모 인공지능(AI) 반도체 계약을 앞두고 추진한 ‘치맥 회동’을 강조한 것으로 보인다.

‘깐부’는 ‘친한 친구’를 뜻하는 은어로, 넷플릭스 드라마 오징어 게임을 통해 유명한 단어가 됐다.

새 메뉴는 깐부치킨의 ‘바삭한 식스팩’과 크리스피 순살치킨, 치즈스틱으로 구성돼있다.

깐부치킨 측은 “딱 이 세가지 조합이 요즘 난리 난 그 맛”이라며 “회장님 입맛 그대로의 조합”이라고 소개했다.

깐부치킨은 AI깐부 세트의 판매 수익 10%를 기부한다는 방침이다. 새 메뉴의 가격은 아직 공개되지 않았다.

한편, 지난 달 30일 황 CEO와 이 회장, 정 회장이 치맥을 함께 맛보며 화기애애한 시간을 보내면서 크게 화제가 됐다. 엔비디아와 삼성전자, 현대·기아차 등 시가총액을 모두 합치면 약 8300조원에 이른다.

글로벌 기업의 총수 3명의 공개 치맥 회동을 두고 AI ‘깐부 동맹’이 결성됐다는 말도 나오고 있다.