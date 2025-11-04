[헤럴드경제=박혜원 기자] 김성태 전 쌍방울그룹 회장이 북한 측에 송금한 돈이 도박과 관련 있을 수 있다는 가능성을 국가정보원이 시사했다.

4일 국회 정보위원회 더불어민주당 간사인 박선원 의원은 서울 국정원에서 열린 국회 정보위 비공개 국정감사 이후 기자들과 만나 국정원의 자체 특별감사를 보고받았다며 이같이 전했다.

박 의원은 “김 전 회장이 필리핀의 카지노에서 고액 게임을 했고 수십억 원의 채무를 졌다”며 “소위 경기도 스마트팜 건설사업을 한다는 명목으로 김 전 회장이 북한에 돈을 줬다는데 확인 결과 황해도에 설치하기로 했다는 농장은 전혀 건설되고 있지 않았다”고 설명했다.

이어 “국정원이 2022년 윤석열 전 대통령과 가까운 검찰 수사관을 감찰조사관으로 채용해 김 전 회장과 이재명 대통령의 관계를 집중적으로 조사했고 아무런 관련성이 없었다”며 “이시원 전 공직기강비서관은 (관련성 없다는) 결론을 뒤집고 ‘수사에 박차를 가하라’ 해 (검찰이) 수사를 했다”고 말했다.

그러면서 “어디에도 이 대통령이 경기지사였을 당시 돈이 (북한에) 넘어간 정황은 확인되지 않고 있다”며 “2019년 동남아에서 활동하던 북한 정찰총국 책임자가 미국에 잡혀간 사건이 발생해 리호남이 필리핀에 올 수 없다는 점도 지적됐다”고 했다.

앞서 김 전 회장은 법원에서 “대남공작원 리호남을 필리핀에서 직접 만났다”고 증언한 바 있다.