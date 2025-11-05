한은, 10월말 외환보유액 통계 운용수익·외평채 덕분…68억불↑ 2년 9개월 만에 가장 큰 증가폭 보유액, 5개월 연속 증가세 지속

[헤럴드경제=홍태화 기자] 10월 우리나라 외환보유액이 운용수익 증가와 신규 외국환평형기금채권 발행으로 70억달러 가깝게 늘어나며 5개월 연속 증가세를 이어갔다.

외환보유액 세계 순위도 9월 기준으로 6개월 만에 세계 9위로 한 단계 올라섰다. 한국의 운용수익이 견조한 흐름을 나타냈고, 홍콩은 외환시장 개입을 적극적으로 펼치면서 나타난 결과다.

5일 한국은행이 발표한 2025년 10월말 외환보유액 통계에 따르면 10월말 우리나라의 외환보유액은 4288억2000만달러로 전월말 대비 68억달러 증가했다. 이는 지난 2023년 1월(+68억달러) 이후 2년 9개월 만에 가장 큰 증가 폭이다.

외환보유액은 지난 5월 말 4046억달러로 약 5년 만에 최저치를 기록했다가 6월(+56억1000만달러)부터 늘어나 지난달까지 5개월 연속 증가했다.

운용수익이 좋은 흐름을 이어갔고, 신규 외화 외평채를 발행한 덕이 컸다. 한은 관계자는 “운용수익 증가, 외화 외평채 신규 발행 등에 주로 기인한다”고 설명했다.

이어 “운용수익은 대부분 채권 수익”이라며 “그동안 꽤 고금리로 발행된 채권의 이자 수익이 들어오고 있고, 최근 채권 가격 상승에 따른 매매수익도 영향을 미쳤다”고 덧붙였다.

외환보유액을 종류별로 나눠보면 유가증권 3779억6000만달러(88.1%), 예치금 259억4000만달러(6.0%), 국제통화기금(IMF) 특별인출권(SDR) 157억1000만달러(3.7%), 금 47억9000만달러(1.1%), IMF포지션 44억1000만달러(1.0%)로 구성됐다.

9월말 기준 우리나라의 외환보유액 규모는 세계 9위 수준으로 집계됐다. 지난 8월말 기준 10위에서 한단계 올랐다.

중국이 3조3387억달러로 1위를 기록했고, 이어 일본 1조3413억달러, 스위스 1조545억달러, 러시아 7133억달러, 인도 7001억달러, 대만 6029억달러, 독일 5110억달러, 사우디아라비아 4505억달러, 한국 4220억달러, 홍콩 4191억달러 순이었다.

외환보유액 순위는 2023년 8월 이후 올해 2월까지 1년 6개월 동안 9위를 유지하다가 지난 3월부터 한 단계 떨어졌다가 7개월 만에 다시 9위를 탈환했다.

한은 관계자는 “올해 3월 10위로 떨어졌던 순위가 9위로 다시 올라섰다”며 “홍콩이 환율 안정을 위한 시장 개입을 한 측면과 우리나라의 운용수익이 좋은 흐름을 보인 측면이 복합적으로 작용했다”고 설명했다.