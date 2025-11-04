[헤럴드경제=박세정 기자] 아마존웹서비스(AWS)는 오픈AI 380억달러(약 54조원) 규모의 전략적 파트너십을 체결했다고 4일 밝혔다. 이번 협약을 통해 오픈AI는 AWS의 클라우드 인프라를 즉시 활용할 수 있게 된다.

이번 계약 규모는 380억 달러에 달하며, 향후 7년간 단계적으로 확대될 예정이다. 오픈AI는 이번 협력을 통해 수십만 개의 최신 엔비디아(NVIDIA) GPU를 포함한 AWS 컴퓨팅 자원을 활용한다.

AWS는 현재 50만 개 이상의 칩을 보유한 초대형 클러스터를 운용 중이다. 이번 협력을 통해 AWS의 클라우드 인프라 리더십과 오픈AI의 생성형 AI 혁신 역량이 결합돼 전 세계 수백만 명의 사용자에게 더욱 향상된 챗지피티(ChatGPT) 서비스를 제공할 것으로 회사 측은 기대했다.

오픈AI는 이번 협력으로 AWS 컴퓨팅 인프라를 즉시 활용하고, 2026년 말까지 용량을 모두 확보한 뒤 2027년 이후 추가 확장에 나설 예정이다.

샘 올트만(Sam Altman) 오픈AI 공동 창립자 겸 CEO는 “프런티어 AI를 확장하려면 방대하고 안정적인 컴퓨팅 파워가 필요하다. AWS와의 협력은 다음 세대를 이끌 폭넓은 컴퓨팅 생태계를 강화하고, 첨단 AI를 모두에게 제공하는 데 기여할 것”이라고 말했다.

맷 가먼(Matt Garman) AWS CEO는 “오픈AI가 계속해서 가능성의 한계를 넓혀 나가는 가운데, AWS의 최고 수준 인프라가 그들의 AI 비전을 뒷받침하는 핵심 기반이 될 것”이라며, “최적화된 컴퓨팅의 광범위한 범위와 즉각적인 가용성이 AWS가 오픈AI의 방대한 AI 워크로드를 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있는 이유를 보여준다”고 말했다.