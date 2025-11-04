도시첨단물류단지 시범단지 중 처음 풀필먼트·콜드체인 시설에 창업지원센터까지 26년 착공해 30년 준공 목표

[헤럴드경제=손인규 기자] 1979년 지어진 양천구 신정동 ‘서부트럭터미널(신정동 1315 일대)’이 ‘도시첨단물류단지’로 혁신하기 위한 본격적인 개발에 들어간다. 지난 2016년 국토부가 선정한 시범사업대상지 6곳 중 처음이다.

서울시는 4일 오후 1시 30분 서부트럭터미널 기공식을 개최했다. 이날 기공식에는 오세훈 서울시장을 비롯해 주민 800여 명이 참석했다.

‘도시첨단물류단지’는 최신 물류 시설 조성뿐만 아니라 첨단 유통 산업을 육성하기 위해 2015년 12월 물류시설법 개정과 함께 도입됐다. 이와 관련해 국토부는 2016년 6월 서울 3곳(양천·서초·금천구)과 대구(달서구), 광주(북구), 충북(청주시) 등 6곳을 시범단지로 선정했다.

이번에 개발하는 ‘서부트럭터미널’ 은 사업부지 10만4000㎡, 연면적 79만1000㎡ 규모로 총 1조9000억원을 투입해 지하 7층, 지상 25층의 첨단물류단지로 재탄생시킬 계획이다.

특히 첨단 ICT 기술을 활용한 대형 물류시설을 중심으로 지역 내 부족했던 금융, 의료, 문화, 판매시설 등 기반을 대대적으로 확충해 ‘시민의 삶이 편해지는 첨단물류 공간’이자 서남권 대표 랜드마크로 자리매김한다.

세부적으로는 첨단 ICT 기술을 활용해 자동화 분류 기능과 상품 입고·분류·배송 등 전 과정을 처리하는 ‘풀필먼트(물류 일괄 처리) 시설’과 신선식품 보관·포장·가공 등 서비스를 제공하는 ‘콜드체인 시설’, 지역 상생형 공유창고 등을 통해 물류 서비스 향상, 유통 효율을 높인다. 기존 물류 터미널 기능은 물류 시설 지하로 배치해 계속 운영된다.

아울러 지역 경관개선을 위해 매봉산, 신월산 등 주변 지형과 연계되는 스카이라인을 형성하고 사업지 주변 도로 확장, 오리로 북단 단절도로 신설 등 교통 기반도 확충할 계획이다.

또 창업기업 입주공간, 창업상담·지원실, 회의공간, 휴게공간, 강당 등으로 구성된 ‘창업지원센터’와 수영장, 피트니스룸, 스쿼시, 볼링장, 탁구장, 스크린골프, 실내테니스장, 다목적체육관 등을 갖춘 ‘신정 체육센터’도 신설한다.

양질의 도심형 주택 997세대(공공임대주택 98세대 포함)도 공급, 주변 지역의 활성화를 유도해 지역 균형발전도 실현할 계획이다.

현재 ‘서부트럭터미널 도시첨단물류단지’는 행정절차 등 사업 단계를 진행 중이다. 향후 양천구청의 주택건설 사업계획승인 및 건축허가 등을 거쳐 2026년 하반기 중 착공해 2030년 하반기에 준공 예정이다.

오세훈 서울시장은 “오랜 세월 서울의 생활 물류를 책임져 왔지만 낡은 시설과 환경 등으로 도시미관을 저해하는 공간으로 인식된 서부트럭터미널이 시민의 삶의 질을 높이는 도시 재창조를 통해 서남권 랜드마크로 거듭날 것”이라며 “서울의 혁신과 시민 행복을 위한 획기적 전환점이 되도록 시민들과 소통하고 공사 과정에서도 불편이 없도록 꼼꼼히 챙기겠다”고 말했다.