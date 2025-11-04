종적 감춘 韓 상업영화 개봉작…보릿고개 심화 개봉작 감소 속 日 애니·할리우드 영화 개봉 릴레이 연간 20편 수준도 무너질 위기 “제작 지원 강화”

[헤럴드경제=손미정 기자] 연말을 앞둔 극장가에 닥친 한파가 유독 거세다. 오랜 투자 침체 속에서도 근근이 이어지던 개봉작 소식이 끊기면서, 우려했던 ‘최악의 보릿고개’가 현실화하면서다.

300만 고지 점령을 노리고 있는 박찬욱 감독의 ‘어쩔수가없다’를 마지막으로 하반기 기대작을 모두 소진한 한국 영화는 사실상 시즌 아웃(Season-out·흥행 시즌 종료)을 선언, 서둘러 내년을 기약하는 분위기지만 그마저도 상황이 녹록지 않다. 인기 프랜차이즈 후속작을 줄줄이 내놓으며 연말 맞이 관객몰이에 나선 할리우드 영화들과는 극명하게 대비된다.

사라진 한국 영화 vs 해외 인기 프랜차이즈 ‘개봉 릴레이’

4일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면, 이번 달 개봉 예정인 한국 영화는 모두 27편이다. 대부분이 예술영화관·소형관 중심의 독립·예술영화다. 순제작비 30억원 이상의 상업 영화는 찾아볼 수가 없다. 흥행 감독과 스타 배우, 대규모 마케팅으로 무장한 ‘기대작’은 사라진 지 오래고, 개봉작은 가뭄을 넘어 전멸 수준이다.

개봉작 감소로 자연스레 한국 영화를 찾는 관객들의 발길도 뜸해지고 있다. 지난 주말(10월 31일~11월 2일) 국내 박스오피스 상위 10개 영화 중 우리나라 영화는 3편에 불과했다. 지난달 29일 개봉한 강하늘 주연의 코미디 ‘퍼스트 라이드’가 개봉 이후 6일 연속 1위에 오르며 자존심은 지켰다. ‘어쩔수가없다’와 윤가은 감독의 신작 ‘세계의 주인’이 각각 7위와 8위에 올랐다.

반면 하반기 극장가를 장기 집권 중인 일본 애니메이션의 기세는 여전하다. ‘극장판 체인소 맨: 레제편’, ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’은 지난 주말 박스오피스에서 각각 2위와 6위에 올랐다.

배급사 관계자는 “대작이 있어야 분위기도 살고 활기가 도는데, 전반적으로 업계의 제작비 규모가 너무 많이 줄었다. 심지어 올해는 천만 영화도 없었다”면서 “개봉작이 없다 보니 콘서트 실황이나 스포츠 중계 같은 이벤트성 상영만 많아지는 추세”라고 설명했다.

연말 시즌을 겨냥한 해외 기대작 라인업은 어느 때보다 풍성하다. 악화일로로 치닫고 있는 국내 영화 시장의 상황과는 대조적이다.

가장 먼저 11월의 문을 두드리는 것은 5일 개봉하는 인기 SF 액션 시리즈 ‘프레데터’ 시리즈의 신작 ‘프레데터: 죽음의 땅’이다. 시리즈 사상 처음으로 프레데터의 시점에서 전개되는 작품으로, 시리즈 영화 ‘프레이’(2022)의 연출을 맡은 댄 트라첸버그 감독이 다시 메가폰을 잡아 이목을 집중시키고 있다.

같은 날 요르고스 란티모스 감독의 신작 ‘부고니아’도 개봉한다. 장준환 감독의 ‘지구를 지켜라!’(2023)를 재해석한 할리우드 버전의 영화다. ‘어쩔수가없다’와 함께 베니스국제영화제 경쟁 부문에 진출한 작품으로, 주인공 ‘미셸’을 연기한 엠마 스톤의 삭발 투혼으로도 주목을 받고 있다.

12일에는 ‘나우 유 씨미’ 시리즈의 세 번째 작품 ‘나우 유 씨미 3’가, 이어 19일에는 지난해 개봉한 뮤지컬 영화 ‘위키드’의 파트2인 ‘위키드: 포 굿’이 전 세계 최초로 우리나라에서 개봉한다. 일본에서 실사 영화로는 22년 만에 천만 관객을 돌파한 재일교포 이상일 감독의 ‘국보’도 19일 국내 영화팬들을 만난다. 영화 ‘국보’는 일본 전통 예술인 가부키를 소재로, 국보의 경지에 오르기 위해 서로를 뛰어넘어야만 했던 두 남자의 일생일대의 이야기를 담은 작품이다.

여기에 오는 26일에는 지난 2016년 471만명의 관객을 동원했던 디즈니 애니메이션 ‘주토피아’가 9년 만에 두 번째 이야기로 관객들을 찾는다. 이어 다음 달에는 전 세계 흥행 1위 대작이자 올해 최고 기대작인 ‘아바타’ 시리즈의 세 번째 작품 ‘아바타: 불과 재’가 개봉을 앞두고 있다.

영화 투자 ‘꽁꽁’…진짜 개봉작 ‘기근’은 내년

내년이라고 상황이 나아지는 것은 아니다. 영화를 제작하는 데 통상 2~3년 가량 걸리는 것을 고려하면, 팬데믹 이후 투자 위축의 영향이 내년에 더욱 심화할 가능성이 크다. 상업영화 개봉작이 가뜩이나 줄어든 올해 20편 수준을 밑도는 것은 기정사실이다. 진짜 ‘기근’은 내년부터인 셈이다. 한 영화계 관계자는 “지난해와 올해 투자가 얼어붙었기 때문에 내년 개봉작은 필연적으로 줄어들 수 밖에 없다”면서 “당장 시장에 돈이 풀린다고 해도 바로 개봉작 증가를 기대하기는 어렵다. 정말 내년이 더 문제다”고 했다.

몇 안되는 ‘기대작’에 흥행을 걸어야 하는 분위기 속에서도 오랜만에 흥행 감독·톱 배우들의 복귀가 반가운 것은 어쩔 수가 없다. 내년 여름에는 ‘추격자’(2008), ‘곡성’(2016)의 나홍진 감독이 ‘랑종’(2021) 이후 5년 만에 신작 ‘호프’로 돌아온다. 국내 단일 프로젝트로 가장 많은 예산이 투입됐다. 영화는 비무장지대에 있는 호포항 출장소장 ‘범석’(황정민 분)이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 담았다.

올해 2억원 저예산 영화 ‘얼굴’로 한국 영화의 새 가능성을 보여준 연상호 감독의 ‘군체’도 내년 개봉을 앞두고 있다. ‘부산행’에 이어 연 감독이 준비한 또 하나의 좀비물로, 전지현과 구교환이 주연했다. ‘범죄도시2’(2022)와 ‘범죄도시3’(2023)을 만든 이상용 감독의 ‘피그 빌리지’, 남북한 비밀요원들의 첩보 액션을 다룬 류승완 감독의 신작 ‘휴민트’도 관객들을 찾아온다. ‘신세계’(2013)의 박훈정 감독은 복수극 ‘슬픈 열대’로, 장항준 감독은 유해진 주연의 사극 ‘왕이 사는 남자’로 흥행 사냥에 나선다.

고사 직전의 영화계를 바라보는 정부 차원의 위기감도 크다. 흥행 여부를 떠나 먼저 작품이 지속적으로 만들어져야 한다는 공감대가 있다. 앞서 지난 9월 문화체육관광부는 위기에 빠진 영화 산업을 살리고자 내년도 예산을 1498억으로 편성했다. 올해 대비 669억원 증가한 규모로, 역대 최대다. 당시 최휘영 장관은 “한국 영화를 살리기 위한 심폐소생술 수준의 긴급대책이 필요하다”고 강조했다.

증액된 예산을 바탕으로 영화 제작을 위한 지원도 강화된다. 영화진흥위원회 관계자는 “내년 지원 사업 중 증액 면에서 가장 노력한 부분이 제작지원”이라면서 “신작 공급이 중요한 상황이라 (제작비 투자를 위한) 투자조합 예산도 내년에 두배 이상 증액됐다. 의무 투자 조건들이 있기 때문에 신작 공급이 늘어날 것으로 보이지만, 구체적인 성과가 나오는 것은 2027년 이후가 될 것”이라고 밝혔다.