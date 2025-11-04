“판단력 붕괴에 실소”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 더불어민주당은 4일 한동훈 전 국민의힘 대표를 겨냥 “국가의 법치를 책임졌던 전 법무부 장관이자 여당의 전 대표가 ‘이재명 대통령이 재판을 막기 위해 계엄령을 선포할 것’이라는 근거 없는 음모론을 퍼뜨리고 있다”고 비판했다.

김지호 민주당 대변인은 이날 오후 논평을 통해 “번지수를 잘못 짚어도 한참 잘못 짚었다”며 “이 대통령을 내란수괴와 동일 선상에 놓는 판단력 붕괴에 실소가 나온다”라며 이같이 말했다.

앞서 한 대표는 이날 오전 YTN라디오 인터뷰에서 “이 대통령의 형사재판이 재개되면 계엄령을 발동할 가능성이 상당히 높다”고 주장했다. 그는 “재판이 재개되면 ‘사법부가 쿠데타를 일으킨 것’이라는 식으로 여론을 조성하고, 이 대통령은 계엄령을 발동할 가능성이 상당히 있다고 생각한다”고 했다.

김 대변인은 “정치적 패배와 당내 고립에 몰린 한 전 대표 정치적 수준이 이제는 계엄 망상으로 국민을 선동하는 수준까지 내려가신 것 같다”며 “국민의 관심을 받기 위한 수단 치고는 정치적 수준을 의심받을 만한 하수 중의 하수”라고 꼬집었다.

그는 “최근 추경호 의원에 대한 구속영장 청구로 여권 내부의 윤석열 찬탄(탄핵 찬성), 반탄(탄핵 반대) 계파 갈등이 다시 수면 위로 떠오르며 불만이 높아지고 있는 상황”이라며 “이런 당내 위기 속에서 한 전 대표가 장동혁 대표에게 잘 보이려는 듯 극단적 발언으로 존재감을 확인하려는 정치적 과잉행동을 보이고 있다”라고 주장했다.

김 대변인은 “아무리 그래도 전두환을 공공연히 찬양하던 내란수괴와 이재명 대통령을 동일 선상에 놓고 비교하는 것은 나가도 너무 나갔다”며 “헌정 질서를 모독하고 국가 비상체제를 정략의 소재로 삼는 발언은 국민 불안을 자극하는 무책임한 선동”이라고 거듭 비판했다.