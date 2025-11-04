[헤럴드경제=양대근 기자] 세아베스틸지주는 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 267억원으로 지난해 동기보다 9.5% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 4일 공시했다.

매출은 9259억원으로 작년 동기 대비 4.8% 증가했다. 순이익은 336억원으로 같은 기간 195.9%가 늘었다.

세아베스틸지주 측은 “중국산 저가 특수강 봉강 제품의 국내 유입이 지속되고 주요 전방 산업 수요 둔화가 심화하고 있으나 항공·방산향 고부가가치 소재의 전략적 비중 확대로 이익이 증가했다”고 설명했다.

이어 “미국 철강 관세 영향이 본격화하고 유럽연합(EU) 규제 강화, 국내 건설 경기 장기 침체, 글로벌 지정학적 리스크 등으로 경영 환경의 불확실성이 지속될 전망이지만, 중국이 자국 철강 산업 구조 조정과 경기 부양책을 제시하고 있는 만큼 실적이 점진적으로 회복될 것으로 기대한다”고 말했다.

향후 계획으로 세아베스틸지주는 “품질 및 납기 등 경쟁우위 기반의 적극적 수주활동 전개, 탄력적 생산 대응을 통한 고부가가치 제품 중심의 판매 믹스 개선으로 경쟁력 강화, 새로운 시장 발굴을 통한 수주 다변화 등 고객과 시장 중심 경영 체계 강화하겠다”고 밝혔다.

이어 “특수강·봉강 반덤핑 이슈에 대한 적극적인 대응으로, 저가 수입산에 대한 효과적인 방어 및 국내 판매량 회복 통한 수요 안정화에 주력하고 새롭게 재편되고 있는 우주항공∙방산 시장의 공급망 내 고성능 특수금속 소재 공급사로서 입지 강화를 위해 국내 자회사(세아베스틸·세아창원특수강·세아항공방산소재)간 통합 포트폴리오를 강화하고 선제적인 연구 개발(R&D) 투자를 통해 특수합금 소재 기술 고도화 진행 계획”이라고 덧붙였다.

아울러 주요 대륙별(북미∙중동∙동남아 등) 생산 거점 확대, 북미 등 해외 신설 생산 법인 및 세아항공방산소재 창녕 공장 신규 투자 적기 진행으로 글로벌 수요 시장 공략을 위한 새로운 성장동력 확보 등도 제시했다.