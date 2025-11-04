국내 최초 상업용 원전 방사선 노출 없는 구역서 터빈 등 작업…2028년까지

[헤럴드경제=박혜원 기자] 두산에너빌리티가 국내 최초 상업용 원전 고리원전 1호기 해체에 착수한다. 고리원전 1호기 영구중단 8년 만에 이뤄지는 첫 해체 공사다. 두산에너빌리티는 이번 공사를 시작으로 글로벌 원전 해체 시장에서 입지를 굳힌다는 계획이다.

4일 두산에너빌리티는 서울 한국수력원자원(한수원) 방사선보건원에서 한국수력원자력과 고리 1호기 비관리구역 내부 및 야드 설비 해체공사 계약을 체결했다. 이날 계약식에는 조석진 한수원 기술부사장, 김종두 두산에너빌리티 원자력BG 김종두 사장 등이 참석했다.

이번 사업은 지난 2017년 고리1호기 원전이 영구정지된 이후 지난 6월 해체 최종계획이 승인된 이후 처음 이뤄지는 해체 공사다. 공사는 방사선 노출이 없는 비관리구역에서 이뤄지며 터빈과 배관 등 2차계통 설비를 순차적으로 해체한다. 두산에너빌리티가 컨소시엄 주관사를 맡고 HJ중공업, 한전KPS와 2028년까지 수행한다.

김종두 두산에너빌리티 사장은 “국내 원전 첫 해체사업인 고리 1호기 해체의 첫 단계를 두산에너빌리티가 맡게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “수 십년 간 쌓아온 기술력과 경험을 바탕으로 성공적인 공사 수행을 위해 최선을 다 하겠다”고 말했다.