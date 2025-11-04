추첨 1인에겐 300만원 현금 리워드 자동이체·급여이체 설정 시 각각 5000원

[헤럴드경제=정호원 기자] 케이뱅크는 구인·구직 플랫폼 알바몬과 제휴해 ‘사장님통장 개설 프로모션’을 실시한다고 4일 밝혔다.

이번 프로모션은 11월 한 달간 진행된다. 이 기간 알바몬 홈페이지 내 이벤트페이지를 통해 케이뱅크 ‘사장님통장’을 신규 개설한 개인사업자는 다양한 현금 리워드를 받을 수 있다. 우선 사장님통장을 개설하면 최소 5000원에서 최대 3만원까지 랜덤 현금 리워드를 즉시 받을 수 있다. 케이뱅크는 여기에 추첨을 통해 1명에게 300만원의 추가 현금 리워드를 지급한다.

또 사장님통장으로 자동이체(공과금 등) 설정 또는 직원 급여이체를 설정하면 각각 5000원씩, 총 1만원의 추가 리워드를 즉시 제공한다. 조건이 충족되면 혜택은 자동 적용된다.

케이뱅크의 사장님통장은 사업자등록증을 보유한 개인사업자를 위한 맞춤형 혜택을 제공하는 수시입출금 통장이다. 파킹통장 ‘플러스박스’를 연결하면 최대 연 2.2%의 이자를 지급하며 ‘사장님 신용리포트’, ‘맞춤 정책자금 받기’ 등 사업 운영에 특화된 서비스를 함께 이용할 수 있다.

케이뱅크 관계자는 “사장님통장은 자유로운 입출금이 가능하면서 업계 최고 수준의 파킹통장 금리 혜택과 다양한 개인사업자 전용 서비스를 누릴 수 있다”며 “개인사업자 고객이 사장님통장의 혜택을 직접 체감하길 바란다”고 말했다.