2025 APEC CEO Summit 현장 내 VIP 의료서비스존이 각국 정상과 주요 내빈들의 방문 속에 성황리에 운영되었다. 이번 존은 APEC 참가국 정상단 및 귀빈들을 대상으로 한 특별 의료서비스 공간으로, 최신 글로벌 헬스·뷰티 기술과 브랜드를 직접 체험할 수 있도록 구성되었다.

이번 행사에는 독일 WELLCOMET사의 LDM® Triple과 SKIN AURA®가 글로벌 파트너로 참여하여, 국제적으로 검증된 기술력과 전문성을 선보였다.

WELLCOMET사는 유럽, 아시아, 중동 등 전 세계에 폭넓은 네트워크를 보유한 글로벌 메디컬 테크놀로지 기업으로, 미국 텍사스대학교 사우스웨스턴 메디컬센터(UTSW)의 필립 쉐러(Philipp Scherer) 박사 연구진과 국제 공동연구를 수행해 학술지 eLife에 비만과 COVID-19의 상관관계 연구 결과를 게재하는 등 탄탄한 학술적 기반과 연구 역량을 갖춘 기업이다.

행사 기간 동안 WELLCOMET은 각국의 관계자들과 의료산업 협력 방안을 논의하며 높은 관심과 호평을 받았다.

의료 서비스존은 VIP 내빈을 위한 프라이빗 운영 형태로 진행되었으며, 국제적 수준의 기술 전시와 브랜드들이 참여하였다. 특히 LDM® Triple 과 SKIN AURA® 가 선보인 첨단 시스템과 글로벌 전개 사례는 많은 내외빈에게 깊은 인상을 남겼다.

행사 관계자들은 이번 운영에 대해 “글로벌 의료산업이 한자리에 모여 교류와 협력이 이루어진 의미 있는 자리였다”며 “K-메디컬 뷰티가 세계 무대에서 더욱 주목받는 계기가 되었다”고 전했다.

이번 APEC CEO Summit VIP 의료서비스존은 단순한 전시를 넘어, 의료·뷰티 분야의 국제 파트너십 강화와 산업 간 협력의 장으로서 성공적으로 마무리되었다. LDM Triple® 과 SKIN AURA® 는 글로벌 메디컬 테크 기업으로서의 위상을 확고히 하며, 세계 정상급 행사에서 그 존재감을 입증했다.