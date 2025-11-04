- 인권존중과 상호배려의 가치를 기반으로 한 지속가능 문화 정착

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 산하 한국수목원정원관리원(이사장 심상택)은 한국경영인증원으로부터 ‘인권경영시스템(Human Rights Management System)인증’을 4년 연속 획득했다고 4일 밝혔다.

인권경영시스템 인증은 국제인권선언과 국가인권위원회 인권경영 가이드라인을 기반으로 수립된 기준에 따라 조직의 인권경영 프로세스 이행과 지속적 개선, 법규 준수, 인권리스크 분석 및 이행 조치 등 전반적인 사항에 대해 전문 인증기관의 심사를 통해 부여된다.

한국수목원정원관리원은 ▷장애인 근로자 차별 방지를 위한 설문·심층면담 조사 ▷감정노동근로자 대상 ‘찾아가는 마음 인터뷰’ 진행 ▷전 직원 대상 ‘가로세로 갑질근절 낱말퀴즈’ 등 참여형 활동 전개 ▷인권경영 내부 심사원 자격 요건 강화 ▷찾아가는 윤리감사실 운영 등 예방 중심의 인권경영 활동을 펼쳐왔다.

특히, 올해에는 협력업체 근로자들을 대상으로 인권경영 이행서약, 강제노동금지 준수 모니터링 등을 적극 추진하며 내‧외부 이해관계자 모두의 인권보호를 위해 노력했다.

심상택 한국수목원정원관리원 이사장은 “4년 연속 인권경영시스템 인증은 제도적 구축을 넘어 구성원 모두가 인권을 일상 속에서 실천해온 결과”라며 “우리 기관의 핵심가치 중 하나인 청렴책임(Integrity) 아래 모든 직원이 서로를 존중하는 인권경영 문화 조성을 위해 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.