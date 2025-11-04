[헤럴드경제=나은정 기자] 4일 오전 10시 20분쯤 서울 강동구 천호동의 한 상가 건물에서 흉기 난동 사건이 발생해 3명이 병원으로 이송됐다.

경찰은 구체적 범행 경위를 조사 중이다.


