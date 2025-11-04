[헤럴드경제=나은정 기자] 4일 오전 10시 20분쯤 서울 강동구 천호동의 한 상가 건물에서 흉기 난동 사건이 발생해 3명이 병원으로 이송됐다.
경찰은 구체적 범행 경위를 조사 중이다.
입력 2025-11-04 11:54:44
李대통령 정부자산 매각 전면중단 왜?
이재명 대통령이 3일 정부의 자산 매각을 전면 중단하라고 긴급 지시한 것은 윤석열 정부 시절 국유자산이 적정 가치보다 낮은 가격에 처분됐다는 논란이 제기된 데 따른 조치로 풀이된다. 이에 국유재산 매각 절차의 공정성과 평가방식, 감정가 산정 체계 등을 전면 재점검할 것으로 예상된다. 한국자산관리공사(캠코)는 이 대통령의 긴급지시 이후 현재 입찰 중인 국유자
토종 웹브라우저, 네이버 ‘웨일’…1년 만에 무슨 일이
[헤럴드경제=차민주 기자] 네이버 웹브라우저 ‘웨일’이 지난 9월 국내 시장 점유율 최저치를 기록했다. 올해 초 글로벌 인공지능(AI) 서비스가 웨일에 대거 도입됐음에도 받아 든 결과다. 최근에는 글로벌 AI 기업의 웹브라우저 시장 진출이 가시화되면서 웨일의 입지가 더욱 줄어들 것이란 비관적인 전망마저 나온다. 이에 정보기술(IT) 업계에서는 “단순 외산 AI 서비스 도입만이 능사가 아니”라는 비판이 제기됐다. 2일 시장조사업체 스탯카운터에 따르면 지난 9월 웨일의 국내 웹브라우저 시장 점유율은 7.23%(전체 4위)에 그쳤다. 이는 최근 1년 동안 월별 점유율 중 가장 낮은 수준이다. 지난해 9월(9.47%)과 비교해도 2.24%포인트 떨어졌다. 웹브라우저는 이용자가 인터넷 웹사이트에 접근할 수 있도록 개발된 소프트웨어다. 지난 2008년 구글이 크롬을 출시한 이래 지금까지 시장을 선도해 왔다. 지난 2017년 네이버가 출시한 웨일은 국내 대표 웹브라우저로 꼽힌다. 국내 웹브라우저
“360억 꿀꺽하고, 고작 10억 내놨다” 쏟아지는 비판에 ‘생색내기’…이러다가
[헤럴드경제=고재우 기자] 온라인여행플랫폼(OTA) 여기어때가 입점 업체와 상생 방안이라고 내놓은 ‘10억원’ 상당의 쿠폰을 두고 뒷말이 무성하다. 입점 업체들을 대상으로 광고 상품에 끼워 판 ‘360억원’ 상당의 쿠폰을 ‘기간 만료’ 등 이유로 소멸시켰다가 과징금 처분을 받은 전력이 있기 때문이다. 업계에서는 “360억원을 꿀꺽하고, 10억원을 찔끔 내놨다”는 비판이 제기됐다. 30일 업계에 따르면 여기어때는 최근 소규모 숙박 업체들과 상생 일환으로 ‘10억원’ 규모 쿠폰을 무상 발행한다고 밝혔다. 이를 두고 업계에서는 생색내기용 쿠폰 발행이라는 비판의 목소리가 제기됐다. 앞서 여기어때는 입점 업체에 광고를 판매하면서 객실 가격을 깎아주는 할인쿠폰을 포함했고, 해당 할인쿠폰마저도 기간 만료 등을 이유로 일방적으로 없앴다. 이에 대해 공정거래위원회(공정위)는 ‘거래상 우월적 지위를 남용해 입점 업체에 금전적 손해를 입혔다’고 판단한 바 있다. 여기어때는 과징금 10억원 행정처분을 받
“재미없어 버렸더니” 방송사 ‘망연자실’…시청률 고작 1% 예능, 넷플릭스 1위 시끌
[헤럴드경제=박영훈 기자] “어떻게 이런 일이” 방송에서 1%대 저조한 시청률을 기록한 예능이 넷플릭스에선 폭발적인 반응을 얻으며 1위까지 올랐다. 넷플릭스로 자리를 옮겨 선보인 추리 예능 ‘크라임씬 제로’가 국내 넷플릭스 톱10 시리즈 1위, 글로벌 톱10 시리즈 비영어 부문 10위에까지 올랐다. ‘크라임씬’ 시리즈는 플레이어들이 살인사건의 용의자와 탐정이 돼 범인을 추리하는 포맷으로 방송에서 처음 시작됐다. 추리극과 롤플레잉을 결합한 독창적 형식으로 마니아층을 형성했지만, 시청률은 고작 1~2%대에 불과했다. 지난해 티빙 ‘크라임씬 리턴즈’로 부활했고, 결국 넷플릭스에서 제작을 맡으며 대박을 냈다. 한층 커진 스케일과 촘촘해진 서사로 뜨거운 호응을 얻었다. ‘크라임씬 제로’는 지난달 23일 ‘폐병원 살인사건’ 에피소드를 시작으로 마지막편까지 차례대로 공개됐다. ‘크라임씬 제로’는 공개 첫 주(9월 22~28일) 110만 시청 수와 590만 시청 시간을 기록하며 국내 넷플릭스 톱1