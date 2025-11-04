안보리 결의안 초안 회람 향후 몇 주 내 채택 추진 “비국가 단체 무기 영구폐기” ‘임시통치’ 평화위 권한 구체화

[헤럴드경제=김수한 기자] 미국이 가자지구 휴전 유지 임무를 수행할 국제안정화군(ISF)을 현지에 최소 2년 동안 주둔시키는 방안을 추진한다.

3일(현지시간) 미국 매체 악시오스는 미 행정부가 이 같은 내용이 담긴 유엔 안전보장이사회(안보리) 결의안 초안을 안보리 회원국들에 보냈다고 보도했다.

악시오스가 입수한 결의안 초안에는 미국과 참여국들이 2027년 말까지 가자지구 관리 및 안보 제공과 관련한 광범위한 권한을 갖도록 하는 내용이 포함됐다.

이 같은 권한을 2027년 이후로 연장할 수 있다는 내용도 함께 담겼다.

아울러 결의안은 이스라엘·이집트와 맞닿은 가자지구 접경을 지키고, 민간인 및 구호물자 반입 통로를 보호하는 임무를 ISF에 부여한다.

또한 ISF가 팔레스타인 경찰을 훈련하고 함께 협력하는 역할도 맡도록 한다.

결의안은 ISF가 “군사·테러 (움직임) 방지, 공격 관련 인프라에 대한 파괴 및 재건 방지, 비국가 무장단체의 무기 영구 폐기 등을 포함한 가자지구의 비무장화 과정을 보장함으로써 안보 환경을 안정시키는” 역할을 수행할 것이라고도 적시했다.

이는 팔레스타인 무장정파 하마스가 자발적으로 무장해제를 하지 않을 경우 ISF가 하마스를 무장해제시킬 수 있단 점을 시사한다고 악시오스는 짚었다.

이와 함께 결의안은 ISF가 가자지구 휴전 합의를 지원하는 데 필요할 수 있는 ‘추가 임무’도 수행할 것이라고 적었다.

미국은 내년 1월까지 첫 ISF 병력을 가자지구에 배치하는 것을 목표로 한다고 미 당국자가 악시오스에 전했다.

결의안은 ‘평화위원회’의 역할에 대해서도 구체적으로 적시했다.

평화위는 도널드 트럼프 미국 대통령의 평화구상에서 제시된 가자지구 임시 통치기구로, 트럼프 대통령이 위원장을 맡는다는 계획이다.

결의안은 평화위에 ‘과도적 행정관리’ 권한을 부여하고, 가자지구 재건을 추진하는 역할을 맡도록 한다.

종전 뒤 가자지구 통치 주체로 거론되는 팔레스타인 자치정부(PA)가 개혁을 완료하고 승인을 받을 때까지 평화위가 가자지구 재건을 위한 우선순위 설정과 자금 유치 등의 업무를 맡도록 한다는 구상이다.

아울러 평화위는 비정치적인 팔레스타인 기술관료들로 구성된 과도 행정기구를 감독·지원하는 일도 맡을 예정이다.

이와 함께 결의안은 ISF가 “평화위가 수용할 수 있는 통일된 지휘체계 하에” 가자지구에 배치될 것이라고도 적시, 평화위가 ISF의 활동에도 관여할 수 있다는 점을 시사했다.

유엔이나 적십자사 등 평화위와 협력하는 조직을 통해서 구호품이 전달될 것이며, 구호품을 오용·전용하는 조직의 활동은 금지한다는 내용도 결의안에 담겼다.

미국은 이 결의안 초안을 토대로 회원국들과 며칠간 협상한 뒤 몇 주내 결의안 채택을 위한 표결을 추진한다는 계획이다. 이 결의안은 ISF를 위한 각국의 파병과 평화위의 가자지구 활동 등에 관한 법적 근거로 기능하게 된다.