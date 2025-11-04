AWS와…에이전틱 AI 활용 총 설치 소요시간 80% 단축

LG유플러스는 아마존웹서비스(AWS)와 손잡고 스스로 추론하고 판단하는 ‘에이전틱 인공지능(AI)’을 활용해 복잡한 ‘클라우드 네이티브 네트워크 소프트웨어’를 자동으로 설치하는 기술을 개발했다고 4일 밝혔다.

이 기술을 활용하면 소프트웨어 설치에 걸리는 시간이 기존 대비 최대 80%가량 단축할 것으로 LG유플러스는 기대했다.

클라우드 네이티브 네트워크 소프트웨어는 클라우드 환경에서 실제 네트워크 장비처럼 동작할 수 있도록 코드로 구현된 일종의 가상 장비이다. 양사가 새롭게 개발한 기술은 네트워크 장비 소프트웨어를 에이전틱AI가 자동으로 설치하는 것이 핵심이다.

양사는 여러 AI 에이전트가 협력해 복잡한 네트워크 소프트웨어 설치 과정을 자동화할 수 있도록 AWS가 제공하는 ‘아마존 베드록(Amazon Bedrock)’과 ‘스트랜드 에이전트(Strands-Agents) SDK’를 활용했다. 이를 통해 개발과 반복적인 테스트에 소요되는 시간을 단축하고, 다양한 AI 동작 시나리오를 검증했다.

에이전틱 AI는 단순 응답을 넘어 스스로 판단하고 행동하는 AI 기술이다. 양사는 신기술에 에이전틱AI를 활용하기 위해 소프트웨어의 설계 문서를 사전에 학습시켰다. 그 결과 사람의 개입 없이도 클라우드 인프라 구축부터 네트워크 장비의 파라미터 수집·설정·설치·문제 해결까지 전체 과정을 알아서 수행한다.

기존 영역별 전문 엔지니어가 모여 수동으로 장비를 설치하는 과정을 AI가 대체하기 때문에 총 소요 시간을 크게 단축할 수 있으며, 수작업에서 발생할 수 있는 오류도 최소화할 수 있다고 LG유플러스는 설명했다.

LG유플러스는 이 기술이 중소 회사의 경쟁력 강화에도 도움이 될 것으로 기대했다. 이번 신기술을 활용하면 기술 장벽이 대폭 낮춰지는 만큼 다양한 파트너사를 발굴하는 데 도움이 될 것으로 예상했다.

아울러 양사는 전세계적으로 클라우드 네이티브 기반 인프라 전환이 가속화되고 있는 만큼 새롭게 개발한 기술의 효용이 클 것으로 기대했다.

향후 LG유플러스는 이번 기술 이외에도 다양한 AI 에이전트 기반 기술을 확보해 ‘자율 네트워크’ 시대를 선도할 계획이다. 자율 네트워크는 AI가 네트워크 장비 설치부터 오류 개선까지 모두 자율적으로 수행하는 시스템이다.

이상헌 LG유플러스 NW선행개발담당(상무)은 “자율 네트워크의 핵심 기술인 에이전틱 AI를 활용해 한 단계 업그레이드된 고객 품질 혁신이 가능할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

박세정 기자