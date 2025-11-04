쿡 이사, 금리 인하에 “열려 있지만 확정 아냐” 샌프란 연은 총재, 금리 인하에 “열린 마음” ‘빅컷’ 주장해온 마이런 이사는 “연준은 너무 긴축적”

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 다음달 기준금리 인하 여부가 불투명한 가운데, 연준 인사들이 잇따라 신중한 발언을 내놓으며 시장의 기대감에 제동을 걸고 있다.

로이터통신과 블룸버그통신 등에 따르면 리사 쿡 연준 이사는 3일(현지시간) 워싱턴 D.C.에서 열린 한 행사에서 “고용과 물가 안정이라는 연준의 양대 책무 모두 위험이 커진 상황”이라며 “내달 회의에서 금리 인하 가능성은 열려 있지만 확정된 것은 아니다”고 말했다.

그는 “금리를 너무 높게 유지하면 노동시장이 급격히 악화할 수 있다”면서도 “현재 노동시장은 여전히 견조하다”고 밝혔다. 반면 “금리를 너무 많이 내리면 기대 인플레이션이 고정되지 않을 위험이 있다”며 “다만 장기 기대 인플레이션이 낮고 안정적인 점은 고무적”이라고 평가했다.

이어 “연준의 두 가지 목표는 상충 관계에 있다”며 “양쪽 위험 모두를 주의 깊게 보고 있다”고 덧붙였다.

메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행(연은) 총재도 이날 공개 발언에서 “지난주 금리 인하는 노동시장 약화를 막기 위한 일종의 ‘보험’ 조치였다”며 “내달에도 비슷한 조치가 필요할지는 열린 마음으로 보고 있다”고 말했다.

그는 “인플레이션을 2%까지 낮추는 대가로 수백만 개의 일자리를 잃는다면 그것은 피해야 할 불행한 결과”라면서도 “인플레이션은 여전히 너무 높으며 연준은 이런 위험들을 균형 있게 고려해야 한다”고 강조했다.

반면 스티븐 마이런 연준 이사는 블룸버그TV 인터뷰에서 “현재 연준의 통화정책은 지나치게 긴축적이며, 중립금리 수준은 현재 정책보다 상당히 낮다”고 주장했다.

앞선 두 차례 회의에서 0.5%포인트 인하를 주장해온 그는 “나는 다른 위원들보다 인플레이션 전망이 낙관적이기 때문에 지금처럼 긴축을 유지할 이유가 없다고 본다”고 밝혔다.

오스틴 굴스비 시카고 연은 총재는 전날 야후파이낸스 인터뷰에서 “인플레이션이 여전히 연준 목표치(2%)를 크게 웃돌고 있어 금리 인하는 서두를 일이 아니다”며 “내달 회의 결정은 아직 정하지 않았고, 인하 기준은 이전보다 높아졌다”고 말했다.

그는 “지난 4년 반 동안 인플레이션이 목표치를 웃돌았고, 지금도 잘못된 방향으로 움직이고 있어 여전히 우려스럽다”고 덧붙였다.

연준은 다음달 9∼10일 올해 마지막 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 열 예정이다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 12월 금리 동결 확률은 34.7%, 0.25%포인트 인하 확률은 65.3%로 반영됐다.