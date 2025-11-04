내년 3월 통합돌봄 본 사업 시행을 위한 사업 설명회 및 공단 지사 현장 의견수렴

[헤럴드경제=이태형 기자]국민건강보험공단은 전국 5개 권역에서 통합돌봄 본사업 대비 순회 설명회를 개최한다고 4일 밝혔다.

권역별 순회 설명회는 2026년 3월 시행 예정인 통합돌봄 본 사업 시행을 위한 지침 개정사항 안내와 현장 의견수렴을 위해 마련됐다.

사업방향과 추진절차, 돌봄통합지원법 주요내용, 건보공단이 향후 전문기관 지정을 받아 본 사업 추진을 위해 준비해야 할 사항 등을 안내할 예정이다.

건보공단은 지난 3일 대구·경북 권역을 시작으로 5일 부산·울산·경남, 6일 서울·강원, 11일 대전·세종·충청·광주·전라·제주, 12일 인천·경기 등 총 5차례에 걸쳐 권역별 순회 설명회를 실시할 예정이다.

앞서 지난 10월에는 전국 245명의 통합돌봄 담당자를 대상으로 ‘통합돌봄-통합판정 직무교육(1박2일 과정)’을 실시한 바 있다.

이상희 국민건강보험공단 총무상임이사는 “통합돌봄 정책이 내년 본 사업을 앞두고 전국에서 차질 없이 수행될 수 있도록 적극 지원하겠다”라며 “특히 본 사업 시행 전 전국 지자체와 공단 지사가 긴밀히 협력하여 통합돌봄 사업이 조기에 정착할 수 있도록 만반의 준비를 하겠다”라고 강조했다.