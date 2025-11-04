- 중소 쇼핑몰도 실시간 환급 엔진 활용 가능… 플랫폼형 수익 구조로 진화

주식회사 네모반듯이 운영하는 실시간 환급 플랫폼 툭(TUK)이 28일 자사 환급 API(Application Programming Interface)를 외부 개발사에 공개한다고 밝혔다.

이번 조치는 환급 기술의 개방성을 높이고, 중소 규모 쇼핑몰과 개발사도 툭의 실시간 환급 엔진을 손쉽게 연동할 수 있도록 하기 위한 것이다.

현재 툭은 쿠팡, 네이버쇼핑, 오늘의집 등 주요 쇼핑 플랫폼을 포함해 국내 100여 개 쇼핑몰과 API 제휴 네트워크를 구축하고 있다.

이번 API 공개를 통해 중소형 쇼핑몰 운영자도 별도의 시스템 구축 없이 툭의 환급 기능을 자사 결제 환경에 통합할 수 있게 됐다.

네모반듯 개발팀은 “이번 공개는 툭을 하나의 독립된 서비스에서 벗어나, 플랫폼형 수익 구조로 진화하는 첫 단계”라며 “향후 파트너 개발자 포털을 개설해 API 연동을 자동화하고, 기술 지원 및 통계 모니터링 도구도 제공할 예정”이라고 밝혔다.

업계에서는 이번 조치가 단순한 기능 개방을 넘어 리워드 시장 내 ‘오픈 환급 생태계’의 신호탄이 될 것으로 보고 있다.

특히 중소 쇼핑몰의 참여가 늘어나면, 소비자 입장에서도 환급 가능한 결제 채널이 확대돼 실시간 리워드 시장이 한층 다양화될 것으로 전망된다.