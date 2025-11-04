- 양자-AI융합 산·학·연 및 청년연구자와 논의

[헤럴드경제=구본혁 기자] “양자기술과 AI를 잘 융합한다면 주요 선진국들 못지않은 경쟁력을 갖추게 될 것이다. 관련 연구에 아낌없는 지원을 하겠다.”

구혁채 과학기술정보통신부 제1차관은 4일, KAIST를 찾아 연구현장을 둘러본 후 기업가·석학·청년연구자 등과 함께 간담회를 갖고 양자-AI 융합 발전에 대한 의견을 청취했다.

이번 방문은 현장 중심의 과학기술정책 실현을 위한 ‘Project 공감118’의 일환으로, 막대한 전력소모 등 GPU 기반 AI의 한계를 돌파할 미래 핵심 기술로서 전세계의 주목을 받고있는 양자-AI 융합에 대해 산·학·연의 다양한 의견을 듣고 정책에 반영하고자 추진됐다.

최근 모더나 등 다양한 글로벌 기업은 양자컴퓨팅과 AI 융합을 통해 기존보다 월등히 빠른 신약 후보물질 선별, 실시간 배송경로 최적화 등 다양한 산업난제 해결 가능성을 발표했다. 과기정통부 역시 양자컴퓨팅과 AI 융합이 가져올 全산업에 걸친 패러다임 전환을 새로운 기회로 삼고자 유엔(UN)총회 참석을 계기로 IBM과 양자기술산업육성 양해각서(MOU)를 체결하고, APEC을 계기로 엔비디아와 한국 연구기관 간 양자컴퓨팅 관련 CoE 설립 논의를 시작하였다.

KAIST는 2023년 2월, 국내 최초로 양자과학기술 박사학위를 수여하는 양자대학원을 설립했으며, 8개 국립거점대와 함께 2031년까지 박사 180명 양성을 목표로 KAIST 주관 양자대학원, MIT와 공동연구를 중심으로 대학원생을 교육하는 글로벌 파트너십 선도대학 사업을 수행하는 등 선도적으로 양자과학기술 인재를 양성하고 있다. 또한 과기정통부 및 대전시 지원을 통해 국내 최대 규모의 24시간 운영되는 개방형 양자팹을 구축·운영할 수 있도록 국가 양자팹 연구소를 신설, 양자 소자 등 다양한 소재·부품의 설계·제작·공정을 지원할 계획이다.

구 차관은 조용훈 국가 양자팹 연구소장, 최재윤 교수, 안재욱 석좌교수 연구실을 방문하여 양자기술분야 주요 연구동향을 살폈다.

이어 양자-AI를 주제로 열린 간담회에는 석학, 대학원생, 창업가, 소부장 기업, 양자 알고리즘 기업, 양자관련 인프라 관계자 등 양자기술 관계자 10여명이 참여했다. 간담회에서는 양자-AI 융합 연구 및 산업적용 활성화를 위한 인프라 구축, 인력양성, 양자이득 활용사례 발굴, 산업계 참여, 기술창업, 빅테크 및 국제협력 등 다양한 방안이 자유롭게 논의됐다.

구혁채 1차관은 “우리나라가 양자-AI를 통해 주요산업의 AI 전환에 성공하고 새로운 성장 기회를 잡기 위해서는 대학, 기업, 연구소 등 모든 관계자분들의 관심과 헌신, 협력이 필요하다”면서 “과기정통부도 현장의 의견에 더욱 귀 기울이고, 양자과학기술 발전과 산업화를 위해 아낌없이 지원하겠다”밝혔다.