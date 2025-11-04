[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 1일부터 2일까지 양재 aT센터 제1전시장에서 열린 ‘제22회 대한민국 향토식문화대전(The 22th Native Food Culture Festival 2025 Korea) 국제탑쉐프 그랑프리 경진대회’에서 다수의 상을 수상했다.

이번 대회는 (사)세계음식문화연구원, (사)한국푸드코디네이터협회, WTCO, 한국푸드방송이 공동 주최·주관하고 농림축산식품부, 교육부, 고용노동부, 서울특별시 등 20여개 정부기관 및 공공기관이 후원했다.

대회는 향토음식문화 발전과 농축산물 소비 활성화, 우리 음식문화의 세계화, 지역농수산업 진흥을 목적으로 개최됐으며 전국 대학과 기관, 산업체, 식문화 단체 등이 참여해 식음료 산업의 발전 방향을 공유하고 국제적 비즈니스 교류의 장을 마련했다.

영남이공대 글로벌외식조리과는 조리부문에서 고용노동부 장관상 1팀, 대상 1팀, 금상 1팀, 은상 1팀을 수상한 데 이어 칵테일·커피 부문에서도 금상 2팀, 은상 3팀, 동상 1팀 등 총 10개 부문에서 수상하는 쾌거를 이뤘다.

이번 대회에서 글로벌외식조리과 학생들은 창의적 메뉴 구성과 세련된 플레이팅, 그리고 수준 높은 바리스타 실력과 감각적인 칵테일 제조 실력으로 심사위원들의 눈길을 사로잡았다.

이어 글로벌베이커리과는 개인 전시 부문에서 대상 2팀, 금상 5팀, 동상 1팀, 서울특별시장상 1팀, 한국농어촌공사사장상 1팀등 총 10개 부문에서 수상하며 실력을 인정받았다.

영남이공대 글로벌외식조리과 이경수 학과장은 “학생들이 전국 규모 대회에서 우수한 성과를 낸 것은 글로벌외식조리과와 글로벌베이커리과의 실무 중심 교육이 결실을 맺은 결과“라며 ”앞으로도 산업체 연계 교육과 체계적인 실습 환경을 통해 졸업 후 바로 현장에 투입될 수 있는 전문 인재 양성에 최선을 다하겠다”고 말했다.