7일 인천 송도 경원재 ‘AI 기반 신약개발과 정밀의료 혁신’ 논의

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인공지능 바이오 컨퍼런스 2025(AI BIO Conference 2025) 행사가 7일 인천 송도국제도시에서 개최된다.

이 행사에서는 인공지능(AI)과 바이오 기술이 결합된 미래 의학의 혁신 무대가 펼쳐진다.

4일 인천경제자유구역청에 따르면 ‘AI 기반 신약개발과 정밀의료 혁신’을 주제로 한 이번 행사는 세계 유수의 대학과 연구기관, 글로벌 기업이 한자리에 모여 AI-Bio 융합기술의 최신 연구 성과와 산업화 방향을 공유하는 국제 컨퍼런스다.

AI가 신약개발, 암 진단, 단백체·공간생물학 등 생명과학 전반에 어떤 변화를 가져올지 글로벌 연구자들이 직접 그 해법을 제시한다.

가장 주목받는 인물은 미국 밴더빌트대학교(Vanderbilt University)의 황태현 교수다.

황 교수는 ‘AI 기반 3D/4D 분자 및 공간 생물학(AI-driven 3D/4D Molecular & Spatial Biology)’을 주제로 기조 연설을 맡아 AI가 분자 수준의 생명현상을 어떻게 재해석하고 의료 혁신으로 이어질 수 있는지를 제시할 예정이다.

스탠포드대학교 리시연 박사는 ‘글로벌 AI-Bio 협력 생태계의 미래’를 주제로 발표를 진행한다. 향후 인천을 중심으로 한 글로벌 연구·창업·인재 교류의 발판을 마련할 계획이다.

케임브리지대학교 한남식 교수는 ‘AI & 신약 개발’을 주제로 또 하나의 기조연설을 진행한다

이밖에 암 연구 분야의 세계 최고 전문전문가들도 AI 기반 암 진단, 다중모달 생체 데이터 분석 등 정밀의료 핵심 분야에서 가장 혁신적인 연구 결과들을 공유할 예정이다.

윤원석 인천경제장은 “AI와 바이오의 융합은 단순한 기술 혁신을 넘어 인간의 생명과 건강을 바꾸는 패러다임 전환”이라며 “차세대 생명과학의 혁신적 변화를 이끄는 석학들이 총집결한 이번 행사는 인천이 ‘세계적인 AI-Bio 허브’로 도약하는 첫걸음이 될 것”이라고 밝혔다.