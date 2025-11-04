[헤럴드경제=조범자 기자] 김혜성(LA다저스)이 미국프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈(WS) 우승 기념 카퍼레이드에 참가했다.

김혜성은 4일(한국시간) LA 도심에서 열린 WS 우승 기념 카퍼레이드에 참여했다. 다저스 선수들과 함께 2층 버스에 오른 김혜성은 LA 시민과 다저스 팬들의 뜨거운 박수를 받았다.

월드시리즈에서 3승을 기록하며 MVP에 뽑힌 일본인 투수 야마모토 요시노부와 오타니 쇼헤이도 열렬한 환호를 받았다. 오타니는 아내 마미코와 함께 탑승해 팬들에게 손을 흔들었다.

MLB닷컴은 “지난해엔 약 25만 명의 시민들이 거리를 가득 메웠고, 4만2000명의 야구팬이 다저스타디움에 모여 우승을 자축했다”며 “올해에도 상당한 인파가 모일 것으로 예상된다”고 전했다.

다저스는 2일 캐나다 온타리오주 토론토 로저스타디움에서 열린 토론토 블루제이스와 WS 7차전에서 연장 접전 끝에 5-4로 극적인 역전승을 거두고 2연패를 달성했다.

다저스 구단은 3일 소셜미디어를 통해 우승 트로피를 들고 로스앤젤레스로 향하는 선수단의 모습을 소개하기도 했다. 야마모토 요시노부는 우승 트로피를 번쩍 든 채 전세기에 올랐다.

아울러 다저스 구단은 항공편 좌석 한자리에 우승 트로피를 놓은 사진을 소개했다.

WS 7차전 5-4로 앞선 연장 11회말에 대수비로 출전한 김혜성도 항공기 안에서 우승 트로피를 들고 미소를 지었다.

한편, MLB 데뷔 첫해 월드시리즈 우승 반지를 낀 김혜성은 6일 금의환향한다.

김혜성의 소속사는 3일 “김혜성이 6일 오후 인천국제공항을 통해 귀국할 예정”이라고 전했다.

김혜성은 귀국 후 국내 일정을 소화한 뒤 내년 시즌 준비를 위한 개인 훈련을 할 예정이다.