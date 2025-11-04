[헤럴드경제=이명수 기자] 글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ OST가 미국 팝 슈퍼스타 테일러 스위프트의 미국 빌보드 차트 장악에도 선방하며 호성적을 이어가고 있다.

3일(이하 현지시간) 빌보드 소셜 미디어에 따르면, ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST인 작품 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’의 ‘골든’은 8일 자 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’에서 지난 주와 같은 2위를 차지했다.

이재(EJAE), 오드리 누나, 레이 아미 등 한국계 미국 뮤지션들이 부른 ‘골든’은 앞서 7주 연속 1위이자, 비연속으로 통산 8주째 ‘핫100’ 정상을 차지했다.

‘핫 100’에 81위로 첫 진입한 ‘골든’은 19주 연속 차트에 머물고 있기도 하다. 23위, 6위, 4위, 2위, 2위, 1위, 2위, 1위, 1위, 1위, 1위, 1위, 1위, 1위, 13위, 3위, 2위를 거쳤다. 이번 주까지 통산 5번째 2위다.

스위프트 독식은 이어지고 있다. 정규 12집 ‘더 라이프 오브 어 쇼걸(The Life of a Showgirl)’의 타이틀곡 ‘더 페이트 오브 오필리아(The Fate Of Ophelia)’는 이번 주에도 정상을 지키며 4주 연속 1위를 차지했다.

‘더 라이프 오브 어 쇼걸’은 이번 주 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서도 정상에 오르며 이 차트 4주 연속 1위를 지켰다.

스위프트는 이에 따라 ‘핫 100’과 ‘빌보드 200’ 동시에 1위를 데뷔한 이후 두 차트에서 모두 4주 연속 정상을 차지한 역사상 최초의 아티스트가 됐다.