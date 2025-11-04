마을축제와 결합 ‘축제도 즐기고, 투표도 참여하는’ 방식 도입 주민이 직접 의제 결정... 어린이 눈높이에 맞춘 의제도 눈에 띄어 총 2만622명 참여… 2023년 축제형 주민총회 도입 이후 꾸준히 참여 규모 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)는 주민이 직접 마을의 의제를 결정하는 ‘2025년 주민총회’를 19개 전 동에서 성황리에 마무리했다고 밝혔다.

회의실 안에서 진행되던 형식을 벗어나, 주민들이 일상 속에서 자연스럽게 참여할 수 있도록 ‘동 마을축제’와 연계한 ‘축제형 주민총회’로 운영한 것이 특징이다.

각 동 주민자치회는 마을축제 현장에 주민총회 투표부스를 설치해 ‘축제도 즐기고, 투표도 참여하는 방식’으로 운영, 총 2만622명의 주민이 투표(사전투표 포함)에 참여했다.

이는 2022년(5170명) 대비 약 4배 이상 증가한 수치로, 2023년 축제형 주민총회 도입 이후 2024년 1만2503명에서 올해 2만622명으로 꾸준히 참여 규모가 확대되고 있다. 구는 앞으로 청소년과 청년 등 다양한 세대가 함께 참여하는 통합형 주민총회로 발전시켜 나간다는 계획이다.

특히, 축제와 결합된 주민총회는 가족 단위와 청소년층의 참여를 크게 이끌어 내면서 ‘누구나 쉽게 참여할 수 있는 열린 자치문화’의 가능성을 보여줬다. 주민자치회의 기획력과 행정의 지원이 결합된 협력 모델이 정착되면서, 주민총회가 단순한 의결 절차를 넘어 ‘주민이 주도하는 지역 축제이자 자치의 장’으로 자리매김한 것이다.

가장 많이 선정된 의제는 ‘탄소중립’과 ‘친환경 생활 실천’으로, 수도권 유일의 탄소중립 선도도시인 구의 정책 방향이 주민들의 일상에서 높은 공감대를 형성하고 있음을 보여준다. 시민 참여와 실천이 핵심인 기후위기 대응 전략이 효과적으로 추진될 것으로 기대된다.

올해는 서울시 주민자치 지역특화사업 공모에 선정된 ‘어린이도 꾹! 주민총회’가 함께 운영되며, 어린이들도 지역 의제 결정의 주체로 참여했다. 어린이 눈높이에 맞춘 의제를 발굴하고 ‘어린이 전용 투표판’과 ‘체험 부스’를 마련해 약 2913명의 어린이가 투표에 참여했다. 이는 자치 참여의 저변을 미래세대까지 확대한 의미 있는 시도다.

구는 2015년 시작된 동 마을축제를 코로나19로 중단된 시기를 제외하고 매년 이어오며 축제의 완성도와 주민 만족도를 높여왔다. 2020년 이후 공릉동근린공원, 골마을근린공원, 갈말근린공원 등 노후 공원을 재정비하여 문화행사가 가능한 쾌적한 환경을 마련했고, 지역 생활예술팀의 무대를 확대해 주민 중심의 축제 문화를 만들어왔다.

오승록 노원구청장은 “주민총회가 이제는 주민이 직접 참여하고 결정하는 자치의 축제로 자리 잡았다”며 “앞으로도 주민이 주인공이 되는 축제형 주민총회를 통해 노원이 더 활기차고 따뜻한 문화도시로 발전할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.