기반시설·공정 차질로 준공 지연되던 관행 깨…TF 통해 갈등 중재·사전 점검 체계화 청담삼익 10월 31일 준공 인가, 11월 10일 입주 시작…‘청담 르엘’로 재탄생

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 강남구(구청장 조성명) 청담동 134-18 일대에서 추진된 ‘청담삼익 주택재건축정비사업’이 지난 10월 31일 준공 인가를 받고, 오는 11월 10일부터 입주를 시작한다.

이 사업은 2003년 9월 조합 설립 이후 22년 만에 결실을 맺은 대규모 재건축 정비사업이다. 오랜 기다림 끝에 ‘청담 르엘’로 새롭게 태어난 이 아파트 단지는 지하 4~지상 35층, 총 9개 동 1261세대 규모로, 한강 조망권은 물론 청담역과 올림픽대로, 영동대교 등과 인접해 뛰어난 입지 조건을 갖췄다.

이번 준공이 예정대로 이뤄질 수 있었던 배경에는 강남구가 지난해부터 운영한 ‘준공관리 태스크포스(TF)’의 역할이 컸다. 구는 과거 아파트 준공 과정에서 기반 시설 미비나 시공사·조합 간 갈등 등으로 인해 입주가 지연되는 사례가 반복되자, 2024년부터 선제적으로 TF를 구성해 대응에 나섰다.

특히, 청담삼익아파트는 마감재·공사비 문제로 지난해 공사 중단 위기까지 직면했으나, TF가 적극 개입해 갈등을 중재하고 공정을 정상화하며 적기 준공을 실현할 수 있었다.

TF는 준공 약 1년 6개월 전부터 공정 회의를 정례화해 기반시설과 건축 공정 간 시간차를 조율하고, 예상 문제를 선제적으로 파악해 대응방안을 마련했다. 조경·도로 등 외부 공정의 발주 시기를 앞당기고, 보도공사와 관련한 교통·조경 업체 간 이견을 조율하는 등 기반시설이 아파트 본공사와 동시에 완료될 수 있도록 유기적으로 관리한 것이 주효했다.

조성명 강남구청장은 “그동안 아파트 준공이 막판에 뒤엉키는 경우가 많았지만, 이제는 행정이 앞서 철저히 준비하는 시스템으로 바뀌고 있다”며 “준공관리 TF는 단순한 중재를 넘어, 예측과 조정을 통해 건설 현장의 시간과 비용을 절감하는 혁신 행정 모델이 될 것”이라고 말했다. 이어 “앞으로도 주민 재산권 보호와 안정적인 입주를 위해 체계적인 준공 관리에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.