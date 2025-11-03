- UAM-AAV 핵심부품 신뢰성·안전성 확보위한 CBM+ 실무 교육 성료

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국과학기술정보연구원(KISTI)은 지난 31일 대전본원에서 ‘제3회 Next Mobility Readiness 교육’을 열고, UAM-AAV 분야의 신뢰성·안전성 확보를 위한 CBM+ 데이터 기반 전략과 핵심 기술·사례를 공유했다고 밝혔다.

KISTI는 우주항공청이 주관하고, 충청남도와 서산시가 지원하는 ‘그린 UAM-AAV 핵심부품 시험평가 기반구축’ 사업에 한국자동차연구원(주관기관), 충남테크노파크, 한서대학교와 함께 참여 중이며, 2028년까지 정기교육을 이어가고 있다.

이번 교육에서는 ▷AAM 현황 및 AI 융합 전략(한국전자통신연구원 임채덕 본부장) ▷CBM+ 기반 실환경 무인 비행체 성능 검증 평가(한화에어로스페이스 김민석 과장) ▷미래 모빌리티의 CBM+ 플랫폼 개발을 위한 PHM 이론 및 연구—사례 중심(건국대학교 김남수 교수) 등 실무 중심 강연이 진행됐다. KISTI는 지난 7월에 열린 제2회 교육의 결과를 공유하며 축적된 인사이트를 소개했다.

KISTI는 이번 교육을 통해 미래 모빌리티의 신뢰성·안전성 확보를 위한 CBM+ 데이터 기반 기술 전략의 중요성을 강조했으며, 특히 설계 및 개발 초기 단계부터 신뢰성을 확보하는 접근이 필요하다는 점을 참가자들과 공유했다.

김진영 KISTI 선임은 “미래 모빌리티의 안전성과 신뢰성을 높이기 위해선 설계 초기 단계부터 데이터 기반 CBM+ 체계를 내재화하는 것이 필수적”이라며 “산·학·연과 함께 표준 기반 데이터플랫폼과 현장검증체계를 고도화해 국내 UAM-AAV 생태계의 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.

KISTI는 앞으로도 UAM-AAV 핵심부품의 신뢰성·안전성 확보를 위한 데이터 기반 교육·세미나를 정례화, 국내 산업계와 연구계의 기술역량 강화 및 표준 기반 생태계 조성에 기여할 계획이다.