[헤럴드경제=강승연 기자] 신세계인터내셔날의 라이프스타일 브랜드 자주(JAJU)는 지난달 중순부터 갑작스럽게 낮아진 기온에 발열 패션과 발열 침구류 등의 방한용 상품 매출이 증가했다고 3일 밝혔다.

‘자주발열’ 시리즈는 지난 10월 17~31일 기준 매출이 전년 동기 대비 391% 급증했다. 직전 15일(2~16일) 대비로도 122% 늘었다. 품목별로는 자주발열 패션 상품이 490% 증가했으며, 침구류 매출은 204% 늘었다.

발열 기능성 제품은 보통 아침 저녁으로 일교차가 커지는 11월 초를 기점으로 수요가 늘어난다. 하지만 올해는 때 이른 추위가 10월 중순부터 찾아오면서 판매율 상승세가 예년보다 열흘 이상 앞당겨졌다.

해당 기간 매출 1위를 차지한 제품은 올해 처음으로 발열 기능성을 추가해 출시한 파자마 ‘발열온감 파자마 세트’다. 이 제품은 흡습발열이 뛰어난 드랄론 원사를 사용해 수면 중 체온 저하를 방지하며, 보온율 27.2%로 겨울 밤에도 포근한 수면환경을 제공한다.

동기간 가장 큰 폭으로 매출이 상승한 제품은 ‘발열온감 차렵이불’로 전년 동기 대비 매출이 204% 증가했다. 프랑스산 양모 충전재를 사용한 ‘발열온감 양모코튼 차렵이불’과 일반 이불 대비 약 1.8배 높은 보온성의 발열 원사 솜을 사용한 ‘발열온감 극세사 차렵이불’ 두 가지 스타일로 출시했다.

아침 최저 기온이 0도까지 떨어지는 날씨에 발열 내의와 같은 패션 제품 또한 불티나게 판매됐다. 해당 기간 여성용 U넥 브라캐미솔을 비롯해 소프트립 긴팔 티셔츠와 소프트립 터틀넥 티셔츠가 높은 매출액을 기록했다.

자주는 본격적인 추위가 시작되는 계절을 앞두고 11월 한달 간 자주 공식 온라인몰과 신세계인터내셔날의 디지털 플랫폼 신세계V(SHINSEGAE V)에서 ‘자주발열’ 시리즈를 최대 20% 할인 판매한다.

신세계인터내셔날 자주 관계자는 “갑자기 추워진 날씨에 발열 기능성 매출이 눈에 띄게 증가했다”면서 “발열 아이템은 현대인들에게 겨울철 필수품으로 자리 잡은 만큼 더 건강하면서도 편안하게 입고 사용할 수 있도록 개발했다”고 말했다.