- 병원 내 분산된 AI 시스템을 하나의 플랫폼으로 통합, 데이터 및 진료 프로세스 유기적 연결 - 한국형 의료 거대언어모델 기반으로 ▲마취전 상태평가지 ▲퇴원기록지 자동 생성 등 업무 효율화 - AI 기반 자동화 시스템으로 의료진의 업무 부담↓, 진료 효율성 및 환자 안전 강화

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 서울대병원(병원장 김영태)은 지난달 29일, 자체 개발한 의료 AI Agent 플랫폼 ‘SNUH.AI(스누하이)’의 공식 오픈을 발표했다. 이번 오픈으로 SNUH.AI는 반복적이고 시간이 소요되는 업무를 자동화하여 의료진의 업무 부담을 줄이고, 환자 진료에 더 집중할 수 있는 환경을 제공한다. 이를 통해 진료의 효율성과 환자 안전이 한층 강화될 것으로 기대된다.

서울대병원은 그동안 의료 AI를 선제적으로 진료 현장에 도입해 왔으나, 개별 연구자나 기업이 개발한 AI가 파편적으로 적용되면서 병원 차원의 일관된 관리에 어려움이 있었다. 이에 서울대병원은 SNUH.AI를 통해 이러한 개별 AI를 하나의 플랫폼으로 통합하고, 병원 내 다양한 데이터와 진료 업무 흐름을 유기적으로 연결함으로써 의료 AI의 운영 체계화와 표준화를 실현했다.

SNUH.AI는 서울대병원이 개발한 AI Agent 플랫폼으로, 한국형 의료 거대언어모델(hari-q3)을 활용해 ‘의무기록 자동 생성 시스템’을 실시간으로 지원한다. 현재 SNUH.AI는 병원정보시스템(HIS)과 연동되어, 수술 예정 환자의 기저질환, 검사 결과, 위험도를 종합적으로 평가하는 ‘마취전 상태평가지’와 입원 경과 및 진단 정보를 바탕으로 ‘퇴원기록지’를 자동으로 생성한다. 이를 통해 의료진은 환자의 상태를 빠르고 정확하게 평가하고 필요한 진료를 신속하게 제공할 수 있다.

향후 SNUH.AI는 병리 검사 결과를 실시간으로 검토하는 ‘병리 판독 검증 시스템’과 최신 의료 가이드라인 및 관련 규정을 실시간으로 검색하여 정확한 처방을 지원하는 ‘항암제 처방 지원 시스템’을 추가로 구축할 예정이다. 또한, OCR 솔루션을 활용해 다른 병원에서 제공된 진료 서식의 스캔 이미지를 자동으로 텍스트로 변환하고, 주요 의료 정보를 추출해 구조화하는 ‘의료 문서 디지털화 시스템’도 구축할 계획이다.

SNUH.AI의 핵심 구성 요소인 AI Agent는 의료 현장에서 반복적이고 시간이 많이 소요되는 업무를 자동화하는 시스템이다. 이미 구축된 임상 현장에서 필요한 문서 생성 자동화 기능에 더해, AI Agent는 보험 청구 오류 검증 시스템을 추가로 구축해 의료 서비스의 신뢰성을 높이는 데 기여할 예정이다.

서울대병원은 보건복지부가 주최하고 한국보건복지인재원이 주관하는 ‘의료AI 보건의료인 직무교육사업’의 운영기관으로 참여해 ‘SNUH.AI 오픈 워크숍’을 개최했다. 이번 워크숍에서는 SNUH.AI와 AI Agent의 실제 적용 사례가 발표됐다. 첫 번째 세션에서는 서울대병원 자체 개발 LLM의 기술적 특징과 활용 방안이 소개됐고, 두 번째 세션에서는 AI Agent가 진료와 관련된 업무를 자동화하는 방식을 시연했다. 세 번째 세션에서는 AI 기반 진료 지원 시스템, 백신안심 접종 플랫폼, AI 이상반응 예측 시스템 등 최신 의료 AI 동향과 향후 발전 전략이 발표됐다.

참석자들은 AI 기술의 실질적인 적용 가능성에 큰 관심을 보였으며, 특히 의료 현장에서의 변화와 혁신에 대한 활발한 논의가 이루어졌다. 산·병·관이 협력한 이번 행사는 병원 현장에서 AI 기술의 활용 가능성을 탐색하는 자리로, AI 기술이 의료 환경에 미칠 영향을 넓은 범위로 확장하는 중요한 전환점이 됐다는 평가를 받았다.

이형철 헬스케어AI연구부원장은 “SNUH.AI는 한국형 의료 AI 기술을 선도하고 있으며, 이를 기반으로 진료, 청구, 연구 등 다양한 분야에 AI를 적용하여 최상의 의료 서비스를 제공할 수 있는 생태계를 조성하고 있다”며 “서울대병원은 앞으로도 SNUH.AI를 발전시키고, 다양한 의료 분야에 AI 기술을 적용함으로써 지속적으로 의료 혁신을 선도할 계획”이라고 말했다.