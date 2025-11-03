서울·제주신라호텔 숙박권 등 연회비 상응 기프트 신라리워즈 골드 등급, 공항 라운지 이용 등 혜택

[헤럴드경제=강승연 기자] 호텔신라가 삼성카드와 손잡고, ‘신라리워즈 삼성카드(사진)’를 출시했다고 3일 밝혔다.

신라리워즈 삼성카드는 신라호텔 이용에 특화된 다양한 혜택을 제공한다. 연 1회 신라호텔 투숙 기회 제공은 물론, 사용 금액에 따라 신라삼성 포인트와 신라리워즈 포인트를 중복 적립할 수 있다.

가입 시 고객은 신라호텔(서울·제주) 1박 숙박권, 신라스테이(국내) 2박 숙박권, 50만 신라삼성포인트 중 하나를 선택해 받을 수 있다. 숙박권에는 2인 조식 혜택이 포함된다.

카드 가입 고객에게는 신라리워즈 ‘골드 등급’이 자동 부여된다. 골드 등급은 연간 10박 숙박 또는 5만 신라리워즈 포인트 적립 시 부여받는 등급이다. 연 3회 객실 업그레이드 혜택(그 중 1회는 스위트 객실 제공), 객실 이용 시 사용 가능한 3만 신라리워즈 포인트 혜택 등이 제공된다.

또 서울·제주신라호텔의 레스토랑 이용 시 10% 할인 혜택을 제공한다. 이는 5% 할인을 제공하는 골드 등급보다 높은 할인율이다. 신라모노그램과 신라스테이 레스토랑은 이용금액의 5%를 할인해 준다.

카드 이용처에 따라 1000원당 최대 50 신라삼성포인트 적립 혜택을 제공한다.

전월 이용실적 및 적립한도 없이, 국내외 이용금액 1000원당 12 포인트를 적립해준다. 항공·골프·백화점·면세점 이용시에는 1000원당 최대 30 포인트를, 신라호텔·신라모노그램·신라스테이 이용 시 1000원당 최대 50 포인트를 받을 수 있다.

이 외에도 연간 2400만원 이상 이용 시 10만 신라삼성 포인트를, 신라호텔·신라모노그램(국내)·신라스테이(국내)에서 건별 6만원 이상 결제 시 3만 포인트를 추가 적립해준다.

신라리워즈 포인트도 적립할 수 있다. 객실 이용금액은 1000원당 40 포인트를, 식음 이용금액은 1000원당 15 포인트를 적립해 국내외 신라호텔 계열에서 현금처럼 사용할 수 있다.

각종 우대 혜택도 있다. 공항 라운지 본인 무료 이용 혜택, 브랜드사 프리미엄 서비스(비자 인피니트 서비스)도 제공된다.

카드 출시를 기념해 11월 7일까지 신라리워즈 삼성카드 가입자를 대상으로 이벤트를 진행한다. 카드 발급 후 신라호텔 홈페이지의 이벤트 페이지에서 응모한 고객에게 서울신라호텔 더 파크뷰 2인 식사권을 선착순으로 제공한다. 뷔페 식사권 증정 외에 다양한 이벤트도 선보일 예정이다.

연회비는 국내전용, 해외겸용(비자) 모두 70만원이다.