‘H 컬처클럽’ 통해 하이엔드 사운드 도입 디에이치 전용 차별화 프로그램 지속 발굴

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 덴마크의 오디오 브랜드 뱅앤올룹슨(Bang & Olufsen)과 독점 제휴(MOU)를 통해 디에이치 단지에 업계 최초로 ‘하이엔드 사운드 솔루션’을 도입한다고 3일 밝혔다.

이번 협업은 건설업계 최초의 브랜드 차원 사운드 콜라보레이션이다. 현대건설은 최근 디에이치 고객을 위해 ‘에이치(H) 컬처클럽’이라는 라이프스타일 전반의 입주민 맞춤형 서비스 브랜드를 론칭했다. 뱅앤올룹슨과의 협업 역시 ‘H 컬처클럽’ 론칭의 연장선 상에서 추진됐다. 내년 입주를 앞둔 디에이치 방배에는 ‘H 컬처클럽’과 함께 디에이치가 뱅앤올룹슨과 같이 만들어가는 하이엔드 사운드 솔루션이 처음으로 적용될 예정이다.

현대건설은 지난 9월 말 시공사로 선정된 압구정 2구역 재건축에도 커뮤니티시설 전체에 뱅앤올룹슨과 함께 사운드 시스템을 제안한 바 있다.

뱅앤올룹슨은 1925년 덴마크에서 설립된 이후 올해 100주년을 맞이하는 브랜드로 전 세계 하이엔드 오디오 시장을 선도해 왔다.

현대건설은 이번 협업이 거주 경험 전반을 아우르는 하이엔드적 일상을 확장한 시작점이라고 강조했다. 입주민들은 디에이치 단지에서 커뮤니티시설은 물론 세대 내부와 단지 곳곳에서 휴식·운동 등 다양한 순간에 높은 수준의 청각 경험을 이어갈 수 있다.

이외에도 사운드를 중심으로 입주민·세대 맞춤형 컨설팅 및 프라이빗 청음 이벤트 등 입주민만을 위한 특별한 문화·예술적 체험을 만들어 갈 예정이며 디에이치만을 위한 전용모델 개발까지 다방면으로 협업을 지속해 나갈 예정이다.

현대건설 관계자는 “사운드 경험 외에도 디에이치 입주민만을 위해 오감을 만족시키며 끊임없이 디에이치가 지향하는 예술성이 일상에서 심리스(Seamless)하게 연결되는 경험을 지속적으로 제공하겠다”며 “디에이치의 핵심 메시지인 ‘단 하나의 완벽함’에 걸맞게 궁극적으로는 생활의 모든 디테일한 순간에 구현되는 완벽한 주거경험을 구현하겠다”고 밝혔다.