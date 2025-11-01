온타리오州서 관세 비판 ‘레이건 광고’ 나가자 트럼프 “가짜뉴스…캐나다 관세 10% 추가” 분노 카니, APEC만찬서 사과했지만 트럼프 “협상 재개 없다” 캐나다, 아태 순방서 미국 의존 탈피 강조...中 관계개선 구애

[헤럴드경제=도현정 기자]마크 카니 캐나다 총리가 최근 논란이 된 온타리오주의 관세 반대 광고와 관련해 도널드 트럼프 미국 대통령에게 사과했다고 1일(현지시간) 밝혔다.

로이터통신에 따르면 카니 총리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석 후 기자들과 만나 온타리오주가 송출한 TV 광고에 관해 “트럼프 대통령에게 사과했다”며 “나는 원래 이 광고에 동의하지 않았다”고 말했다. 카니 총리의 사과는 지난달 29일 이재명 대통령이 주최한 만찬 자리에서 비공개로 이뤄졌다.

무역협상을 이어오던 양측의 아슬아슬한 균형에 크게 금이 간 것은 지난 22일부터다. 캐나다 온타리오주가 고(故) 레이건 전(前) 미국 대통령의 라디오 연설을 차용해 관세 정책을 비판하는 광고를 송출하자, 이에 트럼프 대통령이 분노하면서 상황이 급변했다. 레이건 대통령은 트럼프가 가장 존경한다고 강조했던, 롤모델 격인 인물이다. 트럼프 대통령은 이 광고가 “가짜 뉴스”라며 캐나다와의 무역협상 종료와 10% 관세 추가를 보복조치로 내세웠다.

트럼프 대통령은 31일 “카니 총리가 관세 광고에 대해 사과했지만, 캐나다와의 무역 협상이 재개되지는 않을 것”이라고 말했다.

그는 이날 플로리다로 향하는 기내에서 캐나다와 무역 협상을 재개하냐는 질문에 “아니다. 하지만 난 그(카니 캐나다 총리)와 관계가 매우 좋다. 난 그를 많이 좋아하지만, 알다시피 그들이 한 일은 잘못됐다. 그는 매우 친절했다. 그는 광고에 대해 사과했다”고 밝혔다.

‘트럼프 분노’에 관세 더 맞은 캐나다...아시아로 눈돌려

광고 한 편에 트럼프 미국 대통령의 분노를 사, 졸지에 관세를 추가로 맞을 위기에 처한 캐나다가 아시아로 눈을 돌렸다. 카니 총리는 아시아 순방길에서 미 의존도를 낮추고 아시아 국가들과의 협력을 강화하겠다는 비전을 강조했다.마

앞서 카니 총리는 지난 24일(현지시간) 취임 후 첫 아시아 순방길에 올랐다. 출발 전 카니 총리는 기자들에게 “우리는 미국의 무역 정책을 통제할 수 없다”며 “우리가 통제할 수 있는 것은 아시아의 경제 거인들을 포함한 새로운 파트너십과 기회를 개발하는 것”이라 발언했다.

내키는대로 관세를 휘두르는 미국을 상대로 한 협상에 진전이 없자, 아시아에서 새로운 파트너십을 다져 경제에서의 미국 의존도를 줄여보겠다는 것이다. 카니 총리는 10년간 미국 외 파트너와의 교역을 약 3000억달러 증대하겠다는 목표를 발표하며 “우리는 거대 강국인 인도, 중국과 관계를 재정립(re-engaging)하고 있다”고 밝히기도 했다.

지난 26일 아세안 정상회의 개막 연설에서 카니 총리는 미국으로부터의 캐나다 무역 다변화 목표를 언급하며, 아세안과의 자유무역협정 체결을 위한 정부의 노력을 주요 사례로 들었다. 캐나다는 향후 10년 동안 비(非) 미국 시장으로의 수출을 두 배로 늘리는 것을 목표로 하고 있다.

카니 총리는 APEC을 계기로 방한한 시진핑 중국 국가주석과 회동하고, 캐나다 해군의 잠수함 12척 건조 사업 수주 경쟁에 참여하고 있는 한화오션 조선소도 방문했다.

대미 무역 연간 13조3000억원...믿었던 북미 동맹에도 관세

캐나다가 아시아로 눈을 돌린 이유는 더 이상 미국에만 기댈 수 없다는 절박감 때문이다. 지난해 기준 캐나다의 대미 교역 규모는 연간 1조3000억 캐나다달러(약 1319조5000억원)로, 전체 교역액 중 가장 큰 비중을 차지한다. 미국과의 교역에서 파생되는 경제 영향이 커, 오죽하면 ‘51번째 주(州)’라는 별칭이 붙을 정도였다.

캐나다는 트럼프 대통령 취임 직후 관세 첫 타격이 됐다. 미국은 캐나다에 기본 관세 35%, 철강 및 알루미늄 제품에는 50%의 관세를 매겼다. 승용차와 트럭에는 25%의 관세가 부과된다. 그나마 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)이 있어, 이 협정에 따른 원산지에 대해서는 관세가 면제된다는게 기댈 수 있는 대목이었다.

캐나다는 지난 7일 카니 총리의 백악관 방문을 포함해 여러 차례 미국과 접촉하며 철강 관세 인하를 요구해왔다. 카니 총리는 무역협상은 주(州) 정부가 아닌 연방정부의 전적인 책임이라 상기시키며 “협상이 최선의 방안”이라 강조했지만 협상 재개도 쉽지 않을 것으로 보인다. 카니 총리는 “캐나다는 미국 측과의 협상 또는 논의에서 이루어낸 진전을 바탕으로 협상을 이어갈 준비가 되어 있다”며 끝까지 대화를 이어갈 의지를 보였다. 그러나 트럼프 대통령은 아세안 정상회의 참석차 말레이시아로 향하는 전용기 안에서 기자들에게 아세안, APEC 등 굵직한 국제행사 속에서도 캐나다 총리와는 만날 계획이 없다고 선을 그었다.

인도, 중국...아시아 강국으로 눈 돌린 加, 관계 개선 과제 풀어야

마침 캐나다가 눈을 돌린 곳은 아시아다. 지난해 기준 캐나다의 인도-태평양 지역 상품 교역액은 2610억 캐나다 달러(약 264조원)로, 전체 교역의 약 18%를 차지했다. 미국에는 못 미치지만 아태지역 중 중국은 캐나다에서 두번째로 교역량이 많은 교역국이다.

아시아가 캐나다의 미국 의존도 저감 정책의 교두보가 되려면 중국과의 관계 개선이 관건이다. 캐나다는 관세 전쟁의 와중에 중국 전기차에 100%, 철강, 알루미늄에 25%의 관세를 부과했다. 이에 중국은 보복조치로 지난 3월 캐나다산 카놀라유에 100%, 수산물과 돼지고기 등에 25%의 관세를 부과했다.

이후 카니 총리와 리창 중국 국무원 총리는 지난 6월 “소통 채널을 정례화”하기로 하고, 7년 만에 공동 경제무역위원회(JETC)를 재개하는 데 합의하며 관계 개선의 첫 발을 내딛었다. 미국으로부터 시작된 관세 전쟁에서 피해를 최소화하려면 캐나다건 중국이건 우군을 확보할 필요가 있다.

비잔 아마디 캐나다-중국 비즈니스 위원회 전무이사는 양국 관계가 “매우 필요한 재조정(recalibration)을 겪고 있다”며 “캐나다의 두 번째로 큰 교역 상대국인 중국은 캐나다의 국제 무역과 장기적인 경쟁력에 여전히 필수적”이라 설명했다.

캐나다는 지난 2년간 갈등 관계였던 인도와도 지난 6월 관계 회복에 나섰다. 인도와 캐나다는 캐나다 국적인 시크교 활동가 살해 사건에 인도 정부가 개입했다는 의혹으로 인해 2년여간 외교 관계가 경색됐었다. 캐나다는 지난 6월 앨버타에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에서 나렌드라 모디 총리와 화해하며 관계를 풀어갔다.

캐나다 아시아태평양 재단의 비나 나지불라 연구 전략 담당 부사장은 카니 총리의 아태 외교를 두고 “캐나다의 외교 정책을 재구상(reimagining)하고 있다”고 평가했다. 그녀는 “오래된 가정(assumptions)들이 더 이상 유효하지 않기에, 세계에 접근하는 방식을 바꿀 필요가 있다. 이것이 바로 ‘실용 외교’”라 설명했다.