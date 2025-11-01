정근식 서울시교육감과 서울퓨처랩 찾아... 진교훈 강서구청장 “마곡기업과 미래인재 육성”

진교훈 서울 강서구청장(오른쪽)이 1일 정근식 서울시교육감과 함께 마곡광장에 위치한 4차산업 혁신기술 체험센터 ‘서울퓨처랩’에서 가상공간에서 건물 등을 자유자재로 배치해보는 ‘MR(혼합현실) 홀로렌즈’를 체험하고 있다.
진교훈 서울 강서구청장(오른쪽)이 1일 정근식 서울시교육감과 함께 마곡광장에 위치한 4차산업 혁신기술 체험센터 ‘서울퓨처랩’에서 가상공간에서 건물 등을 자유자재로 배치해보는 ‘MR(혼합현실) 홀로렌즈’를 체험하고 있다.

[헤럴드경제=박종일 선임기자]진교훈 서울 강서구청장이 1일 마곡광장에 위치한 4차산업 혁신기술 체험센터 ‘서울퓨처랩’을 방문했다.

진 구청장은 정근식 서울시교육감과 함께 가상 공간에서 건물과 물건을 자유자재로 배치해 보는 ‘MR(혼합현실) 홀로렌즈’, 드론비행 등을 체험했다.

또, AI와 로봇, 메타버스, 드론 등 4차산업 시대를 이끌어갈 첨단기술이 접목된 체험 프로그램을 살펴봤다.

서울퓨처랩은 혁신기술, 메타버스, AI융합 등 3개 체험관을 갖췄다. 이곳에서 인공지능 기반 방탈출게임, 로봇코딩·스포츠, 드론 비행 등 다양한 미래기술을 직접 체험할 수 있다.

진교훈 구청장은 “마곡지구에는 AI와 디지털 분야 등 4차산업을 선도하는 기업들이 밀집해 있다”며 “마곡지구 기업들과 학생들을 연계한 4차산업 프로그램을 적극 운영해 미래 인재를 육성하는 데 역량을 집중하겠다”고 말했다.


seouldream01@heraldcorp.com