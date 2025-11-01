정근식 서울시교육감과 서울퓨처랩 찾아... 진교훈 강서구청장 “마곡기업과 미래인재 육성”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]진교훈 서울 강서구청장이 1일 마곡광장에 위치한 4차산업 혁신기술 체험센터 ‘서울퓨처랩’을 방문했다.

진 구청장은 정근식 서울시교육감과 함께 가상 공간에서 건물과 물건을 자유자재로 배치해 보는 ‘MR(혼합현실) 홀로렌즈’, 드론비행 등을 체험했다.

또, AI와 로봇, 메타버스, 드론 등 4차산업 시대를 이끌어갈 첨단기술이 접목된 체험 프로그램을 살펴봤다.

서울퓨처랩은 혁신기술, 메타버스, AI융합 등 3개 체험관을 갖췄다. 이곳에서 인공지능 기반 방탈출게임, 로봇코딩·스포츠, 드론 비행 등 다양한 미래기술을 직접 체험할 수 있다.

진교훈 구청장은 “마곡지구에는 AI와 디지털 분야 등 4차산업을 선도하는 기업들이 밀집해 있다”며 “마곡지구 기업들과 학생들을 연계한 4차산업 프로그램을 적극 운영해 미래 인재를 육성하는 데 역량을 집중하겠다”고 말했다.