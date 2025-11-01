단국대 천안캠퍼스서 충남도당 임시당원대회 개최 “당원이 당의 주인임을 증명하는 지방선거될 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 더불어민주당 정청래 당 대표가 “이번 지방선거는 당원이 진정 당의 주인인 것을 증명하는 선거가 될 것”이라고 강조했다.

정 대표는 1일 단국대학교 천안캠퍼스에서 열린 충남도당 임시당원대회에서 “가장 공정하고, 가장 투명하며, 가장 당원들의 마음이 관철되는 공정한 경선이 되도록 당 대표로서 최선의 노력을 다하겠다”며 이같이 말했다.

정 대표는 “이재명 대통령이 국민주권 시대를 여는 대통령으로 역사에 기록된다면, 저는 민주당에서 당원 주권 시대를 활짝 열어젖힌 당 대표로 기억되고 싶다”며 “누구나 뜻이 있으면 경선에 참여하고, 공정하게 경선하고 당선된 후보자에 대해 합심, 노력하는 것이 승리의 가장 기본적인 주춧돌”이라고 말했다.

그러면서 “경선에 불복하고 후보자의 승리를 위해서 돕지 않는 그런 후보들은 우리 당원들이 결코 용서하지 않을 것”이라며 “저는 이미 10년 전에 억울한 컷오프가 있었지만 당의 승리를 위해 헌신 봉사했다. 모든 후보들이 그렇게 해주기를 부탁드린다”고 강조했다.

이 같은 발언은 최근 당 일각에서 최근 부산시당위원장 보궐선거 과정에서 정 대표의 컷오프 배제 방침이 제대로 지켜지지 않았다는 비판이 제기되는 상황에서 나온 것이다.

앞서 당내 친명(친이재명)계 원내·외 인사 모임인 더민주혁신회의는 부산시당위원장 보선이 2인 경선으로 진행되는 과정에서 혁신회의의 유동철 공동 상임대표가 컷오프됐다면서 공개적으로 정 대표를 비판한 바 있다.