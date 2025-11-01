“빠른 시간 안에 국빈 방한 해 달라” 초청 “실리주의 지켜…한국 안보 전략 기준” “취임 1주년 지지율 80% 넘겨…축하”

[헤럴드경제(경주)=문혜현 기자] 이재명 대통령은 1일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령과 만나 “(양국은) 무역·투자 등 경제 분야뿐만이 아니고 안보·방위 분야에서까지 아주 높은 고도의 협력 관계를 이루어 왔는데, 앞으로도 더 밀도 있는 협력 관계가 이루어지기를 기대한다”고 말했다.

이 대통령은 이날 경북 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 수비안토 대통령과 만나 “인도네시아와 대한민국은 많은 세월 동안에 많은 영역에서 협력 관계를 구축해왔다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 이어 “특히 군사 안보 분야에서 전투기 공동 개발 같은 아주 깊이 있는 협력 관계가 맺어졌는데, 더 큰 결과로 되돌아오게 될 수 있도록 계속적인 협력 관계를 이어나가면 좋겠다”고 했다.

이날 이 대통령은 또한 프라보워 대통령의 실리 외교 전략을 언급하기도 했다. 이 대통령은 “외교 안보 분야에서 균형, 전략적 자율성, 협력 그리고 실리주의라고 하는 대원칙을 지켜 오셨는데, 대한민국이 현재 취하고 있는 외교 안보 전략에서도 아주 든든한 큰 기준이 되고 있다”면서 “매우 불안정한 안보 환경 속에서 우리 프라보워 대통령께서 가진 경험을 저에게나 대한민국에 많이 전수해주시길 부탁드린다”고 요청했다.

이어 이 대통령은 “그리고 대통령이 취임한 후에 국정을 매우 잘하셔서 1주년 지지율이 80%를 넘겼다고 하는데 참으로 놀라울 뿐만 아니라 축하드린다”고 언급하기도 했다.

그러면서 이 대통령은 프라보워 대통령을 국빈 초청했다. “9월에 원래 국빈방한을 해 주시기로 하셨다가 불발됐는데, 빠른시간 내에 국빈 방문을 해 주시기를 요청드리고, 우리 국민들이 전적으로 크게 환영하도록 하겠다. 기대하고 있겠다”고 말했다.

이에 프라보워 대통령은 “제가 원래 9월에 국빈 방문을 하고자 했으나 하지 못한 점에 대해서 죄송하게 생각한다”면서 “최대한 빠른 시일 안에 국빈 방한할 수 있도록 외교장관에게 지시를 하겠다”고 화답했다.

그는 “저희는 계속해서 국방 협력에 대해서도 긴밀히 해 나가기를 희망하고 있고, 특히 KF-21 사업에 대한 후속 논의도 계속해 나갈 것”이라고 했다.