[헤럴드경제=함영훈 기자]‘낚시꾼 스윙’ 최호성 선수가 미국 유명 골프패션 브랜드와 후원계약을 체결했다. 주식회사 수퍼웍스는 자사가 전개하는 미국 골프웨어 브랜드 ‘보기보이즈(BogeyBoys)’가 프로 골퍼 최호성 선수와 의류 후원 계약을 체결했다고 밝혔다.

‘낚시꾼 스윙’으로 전 세계 골프 팬들에게 강렬한 인상을 남긴 최호성 프로는 25세에 골프를 시작해 2001년 프로 데뷔 후 2008년과 2011년 한국투어 우승을 거두며 기량을 입증했다. 이어 2013년 인도네시아 PGA 챔피언십, 2018년 카시오 월드오픈, 2019년 헤이와 PGM 챔피언십 등 일본 JGTO 투어에서 통산 3승을 기록하며 국제 무대에서도 경쟁력을 증명했다.

2018년과 2019년 미국 PGA 투어와 유러피언 투어에 초청 출전해 독창적인 ‘낚시꾼 스윙’으로 큰 화제를 모으며 세계적인 팬층을 확보했다.

2024년에는 시니어 투어로 전향해 동양인 최초로 미국 PGA 챔피언스 투어에 초청돼 출전했으며, 일본 시니어 오픈 골프선수권에서 우승을 차지하며 시니어 무대에서도 강한 존재감을 나타냈다. 현재 일본 시니어 투어를 중심으로 활발히 활동 중이다.

1일 수퍼월스에 따르면, 보기보이즈는 미국 힙합 아티스트 ‘맥클모어(Macklemore)’가 2021년 론칭한 골프 & 라이프스타일 브랜드로, 1970년대 빈티지 골프 스타일을 현대적인 스트릿 감성으로 재해석한 것으로 평가받는다.

기능성과 스타일을 겸비한 컬렉션을 선보이며 골프장 안팎에서 즐길 수 있는 웨어러블한 골프웨어를 지향한다. 지난 9월 서울 압구정 ‘크리스도산’에서 열린 25FW 프리뷰 팝업에서도 관계자 및 소비자들로부터 긍정적인 평가를 받았다고 한다.

브랜드 창립자 맥클모어는 평소 최호성 프로의 독창적인 스윙과 개성에 깊은 관심을 보여왔으며, 지속된 러브콜이 이번 후원 계약 체결로 이어졌다는 설명이다.

수퍼웍스 관계자는 “독보적인 스윙으로 세계적인 인기를 얻고 있는 최호성 프로와 빈티지 스트릿 감성의 보기보이즈가 만나 국내 골프 시장에 새로운 에너지를 불어넣을 것으로 기대한다”고 전했다.