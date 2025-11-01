[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 오는 6일까지 본청 화백관에서 총 6회에 걸쳐 전 직원 500여명을 대상으로 심폐소생술 등 응급처치 교육을 실시한다.

1일 경북교육청에 따르면 이번 교육은 직원들의 안전의식을 높이고 심정지 및 기도 폐쇄 등 응급상황 발생 시 신속한 대응능력 향상을 위해 마련된 것으로, 국가응급재난교육원 전문 강사 권려원 교수를 초빙해 3시간씩 2회차로 나눠 3일간 진행한다.

교육 주요 내용은 심폐소생술, 자동심장충격기(AED) 사용법, 기도 폐쇄 응급처치, 영아 응급처치법 등이며 특히 이론과 실습을 병행해 실제 상황에서도 즉시 대응할 수 있는 실질적 역량을 기를 수 있도록 운영했다.

심폐소생술은 심장마비로 쓰러졌을 때 가슴 압박을 통해 혈액을 순환시켜 뇌 손상을 지연시키는 등 생명을 회생시킬 수 있는 응급처치법으로 교육을 받으면 누구나 응급상황 발생 시 위기 상황에 대처할 수 있다.

도교육청은 ‘경북교육청 응급처치교육 지원 조례’에 따라 예산을 확보해 본청과 직속기관, 교육지원청 직원들을 대상 매년 응급처치 교육을 정기적으로 운영하고 있다.

임종식 경북교육감은 “응급상황 발생 시 초기 대응은 환자의 생사를 가를 만큼 중요하다”며 “심폐소생술과 자동심장충격기 사용법을 통해 전 직원의 응급대처 역량을 강화하고 안전한 교육환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.