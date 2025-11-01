한국 미식여행 급증..광장시장 40%↑ 캐나다 밴프, 베트남 사파 100% 증가 ‘2025년 글로벌 여행 인사이트’ 보고서

[헤럴드경제=함영훈 기자] ‘거기 못가봤는데 가보자. 잘 해놨다며..’ 앞으로 이런 여행은 없다. 여행의 목적과 취향이 더욱 뚜렷하게 나타난다.

트립닷컴 그룹과 구글은 ▷자기 표현으로서의 여행 ▷목적이 있는 여행 ▷치유를 위한 여행 ▷연결을 위한 여행 ▷내일의 여행 등으로 요약되는 여행트렌드 분석결과를 소비자 인사이트 리포트 ‘왜 여행하는가(Why Travel?)’를 통해 공개했다.

1일 트립닷컴에 따르면, 이번 리포트는 트립닷컴 그룹의 글로벌 예약 데이터와 소비자 인사이트, 구글의 검색 트렌드 및 연구 결과를 통합해 마련한 것으로, ‘목적·사람·장소’의 교차점을 중심으로 변화하는 여행의 본질을 다각도로 조명했다.

여행자들은 단순히 ‘어디로 가는가’보다 ‘왜 가는가’에 주목하며, 문화·공동체·기술을 매개로 더 깊은 의미와 연결을 추구하는 경향이 뚜렷하게 나타났다고 연구분석팀을 설명했다.

‘자기 표현으로서의 여행’이란 단순히 ‘장소’를 방문하는 것에서 벗어나 취향을 표현하는 수단이 되고 있음을 뜻한다.

2025년 상반기 글로벌 구글 트렌드에 따르면 미식여행(Food travel) 관련 검색량이 전년대비 18% 증가했으며, 트립닷컴에서 역시 음식 관련 예약이 전년대비 43% 증가한 것으로 나타났다.

미식 여행을 위해 가장 많이 예약하는 여행지는 중국 본토, 태국, 싱가포르 순이었고, 특히 홍콩, 싱가포르, 한국, 일본에서 ‘미식가 여행객’의 비중이 높게 나타났다. 한국을 검색하는 외국인 여행객 기준에서는 ‘광장시장’에 대한 검색율이 전년 대비 40% 이상 증가하기도 했다.

패션 여행(Fashion travel) 역시 취향을 반영하는 트렌드에 맞게 높은 관심을 받았다. 파리, 밀라노, 뉴욕과 같이 패션위크로 유명한 도시 외에도 스톡홀름, 쿠알라룸프르, 두바이 등이 새로운 패션 여행지로 떠오르고 있다. 특히 유럽 여행객에게는 서울(전년 동기 대비 319% 성장)과 상하이(전년 동기 대비 864% 성장)가 새로운 패션 여행지로 급부상했다.

‘목적이 있는 여행’은 문화적 깊이와 지역 정체성을 탐색하는 흐름을 보여준다.

하이킹으로 유명한 캐나다 밴프, 베트남 사파와 같은 지역의 예약량이 2025년 상반기에 전년대비 100% 이상 증가했고, ‘일본 다도’ 검색량은 전년 대비 53% 늘었다.

‘치유를 위한 여행’은 신체적 도전과 휴식을 결합한 형태로 진화하고 있다. ‘골프 & 스파 리조트’ 검색량은 전년 대비 300%, ‘스키 & 스파 패키지’는 250% 증가하는 등 웰니스형 액티브 여행이 새로운 대세로 떠오르고 있다.

또한 ‘연결을 위한 여행’에서는 개인 중심에서 관계 중심으로의 변화가 두드러졌다. 여행자들은 친구, 가족, 팬 커뮤니티 등과 함께하는 경험을 중시하며, 음악과 스포츠 등 공유형 경험이 여행의 새로운 동력으로 자리 잡고 있다. 응답자의 66%는 해외 콘서트를 위해 여행할 의향이 있다고 답했으며, 러너·사이클리스트·하이록스(Hyrox) 참가자 등 경기 기반 여행 수요는 전년 대비 5배 이상 증가했다.

‘내일의 여행’은 미래형으로의 전환을 의미한다. 인공지능(AI)이 여행 계획의 핵심 도구로 자리 잡고 있었다.

‘여행 계획 도와줘(help planning my trip)’ 식의 검색량이 전년 대비 190% 증가하며, AI를 활용한 맞춤형 여행 설계 수요가 빠르게 확대되고 있는 것으로 나타났다.

한펑(Han Feng) 트립닷컴 그룹 부사장은 “2026년의 여행은 단순한 이동이 아닌 ‘의미를 찾는 여정’이 될 것”이라며 “여행자들이 피트니스 이벤트를 위해 세계를 횡단하고, 도시의 로컬 음식 문화로 목적지를 탐색하며 소셜 영향력에 따라 여행을 결정하는 등 행동 양식이 빠르게 변화하고 있다”고 말했다.

조이스 장(Joyce Zhang) 구글 LCS 스페셜리스트팀 매니징 디렉터 역시 “사람들이 세상을 탐험하는 이유와 방식이 분명히 변화하고 있다”며 “여행자들은 더 깊은 목적과 풍부한 연결, 기술을 통한 확장된 경험을 원한다”고 했다.

트립닷컴 그룹은 공동체 중심의 여행 수요와 AI 기반 여행 계획의 확산에 대응해 콘서트·스포츠 연계 여행 상품을 강화하고, AI 기반 개인 맞춤형 서비스를 지속 강화하고 있다고 밝혔다.