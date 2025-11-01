마포구, 지역난방 보급 확대 위해 한국지역난방공사와 손잡고 기반 구축 전환 수요조사와 주민설명회 실시, 지역난방 보급 활성화 연구용역도 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 지역난방 보급을 확대하기 위해 본격적인 행보에 나섰다.

지역난방은 대규모 열원 시설에서 에너지를 집중적으로 관리해 공급하는 방식으로, 안전성과 효율성이 뛰어나다.

또한 세대별 가스보일러를 설치할 필요가 없어 화재나 가스 사고의 위험이 없고, 소음이나 진동이 거의 발생하지 않는다. 개별 보일러실도 필요 없어 공간을 넓게 활용할 수 있으며, 유지보수 부담도 적다는 이점이 있다.

그러나 마포구에는 서울화력발전소 등 대규모 열원 시설이 위치해 있음에도 불구하고, 지역난방 보급률은 여전히 낮은 수준이다.

현재 마포구 내 공동주택의 난방 형태는 지역난방, 중앙난방, 개별난방으로 구분되며, 이 중 지역난방은 34개 아파트 단지 1만 9798세대, 중앙난방은 10개 단지 1만 1535세대, 개별난방은 188개 단지 4만 6532세대에 보급되어 있다.

이에 마포구는 재개발·재건축 예정지에 우선적으로 지역난방을 공급하고, 열원 시설이 있는 지역임을 감안해 금액 혜택도 받을 수 있도록 한국지역난방공사와 지속적인 협의와 기반 구축 마련을 이어가고 있다.

2023년 2월에는 공동주택을 대상으로 지역난방으로의 전환 수요조사를 시행했다. 조사 결과 일부 공동주택에서 지역난방으로의 전환을 희망했다.

마포구는 수요조사를 바탕으로 2023년 8월 한국지역난방공사에 지역난방 전환 희망 공동주택의 공급 가능 여부를 검토 요청했으며, 같은 해 12월 예상관로도와 사업비용 등을 포함한 검토 결과를 받았다.

검토 결과를 토대로 2024년 9월 마포구는 재건축이 진행이 예상되는 아파트를 대상으로 주민설명회를 개최하여 지역난방 전환 절차와 이점, 사업비 등 관련 사항을 안내했다.

아울러 마포구는 올해 7월부터 ‘마포구 지역난방 보급 활성화 연구용역’을 진행하고 있다.

이번 연구는 마포구의 지역적 특성과 입지 여건을 반영하여 지역난방 보급 확대를 위한 종합 전략과 제도적 지원 방안을 마련하는 것을 목표로 한다.

연구에서는 경제적·환경성 분석을 통해 타당성을 확보하고, 주민수용성과 인식조사를 바탕으로 정책 설계 등 실효성 있는 추진방안을 도출할 계획이다.

또한 마포구는 최근 10월 27일 한국지역난방공사 중앙지사와 지역난방 보급 확대를 위한 협력체계 강화를 위해 기관장 면담을 진행했으며, 양 기관은 긴밀한 공조 관계를 유지하며 사업 추진에 속도를 내기로 했다.

마포구는 앞으로도 지역난방 전환이 가능한 지역을 지속해서 발굴하고, 이를 위해 주민과의 소통을 강화하며 지역난방 보급 확대를 위한 제도적 지원과 실현 가능한 방안을 적극적으로 모색해 나갈 계획이다.

박강수 마포구청장은 “마포구는 지역난방 보급 확대를 위한 다양한 노력을 기울이고 있으며, 안전하고 효율적인 난방 환경을 마련하기 위해 최선을 다하고 있다”며 “이번 지역난방 보급 확대 추진을 계기로, 구민 모두가 체감할 수 있는 에너지 복지를 실현하겠다”고 말했다.