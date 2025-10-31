[헤럴드경제 스포츠팀=정근양 기자] 함정우가 KPGA투어 렉서스 마스터즈(총상금 10억원)에서 공동 선두로 올라섰다.

함정우는 31일 경기도 여주시의 페럼클럽(파72·7273야드)에서 열린 대회 이틀째 경기에서 버디 4개에 보기 2개로 2타를 줄여 중간 합계 6언더파 138타로 전성현과 함께 공동 선두를 이뤘다. 통산 4승을 기록중인 함정우는 이로써 페럼클럽에서만 3승째를 노리게 됐다.

함정우는 지난 2021년과 2023년 이 코스에서 열린 현대해상 최경주 인비테이셔널에서 우승해 ‘페럼의 왕자’로 불린다. 올해도 우승한다면 홀수 해에 징검다리 우승의 인연을 이어가게 된다.

함정우는 “잘 풀린 라운드였다. 2번 홀과 6번 홀에서 내리막이 그렇게 심하지 않을 것 같아 조금 세게 쳤는데 생각보다 많이 내려가 3퍼트를 했다. 무너질 수도 있었는데 다시 7, 9번 홀에서 버디를 하면서 기분 좋게 마무리한 것 같다”고 말했다.

아직 정규 투어 우승이 없는 전성현은 8번 홀(파3)에서 홀인원을 기록하는 등 4타를 줄여 공동 선두에 올랐다.

전성현은 “홀인원 상황은 핀까지 거리가 대략 181m였다. 개인적으로 굉장히 어렵게 느껴졌던 핀 위치라서 티샷 하기 전부터 경사를 어떤 식으로 활용해서 핀에 가깝게 붙일지에 대해 생각이 많았다. 왼쪽 언덕 경사가 높아서 그쪽으로 공략을 했는데 운이 좋게 홀인원으로 이어졌다. 홀로 들어가는 것을 보지는 못했다”고 말했다.

이유석은 버디 4개에 보기 2개로 2타를 줄여 중간 합계 5언더파 139타로 타 차 3위에 올랐다. 첫날 선두 장희민은 1타를 잃어 중간 합계 4언더파 140타로 순위가 공동 4위로 하락했다. 지난해 신인왕 송민혁은 5언더파를 추가해 공동 4위에 합류했다.

시즌 4승에 도전하는 옥태훈은 1타를 잃어 중간 합계 3언더파 141타로 김성현, 전가람 등과 함께 공동 8위에 자리했다. 디펜딩 챔피언인 이승택은 중간 합계 2오버파 146타로 공동 35위다.