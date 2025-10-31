“엔비디아-한국 기업 협력, 글로벌 협력 대표 사례”

[헤럴드경제(경주)=문혜현 기자] 이재명 대통령은 31일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 만나 “한국이 AI 글로벌 강국이 될 수 있도록 엔비디아가 역할을 해달라”고 요청했다.

이에 황 대표는 “AI의 미래를 한국과 함께 만들게 돼 매우 기쁘게 생각한다”고 답했다.

이 대통령은 이날 경북 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 황 대표와 접견했다. 이날 황 대표는 우리나라에 그래픽처리장치(GPU) 26만 장을 공급하고, 국내 메모리반도체 기업인 삼성전자·SK하이닉스를 통한 고대역폭메모리(HBM) 조달 확대를 추진하기로 했다.

이날 김용범 정책실장은 국제미디어센터(IMC)에서 관련 브리핑을 열고 이 대통령과 황 대표가 이와 같은 이야기를 나눴다고 전했다.

이 대통령은 접견에서 “대한민국은 ‘AI 3대 강국’과 ‘AI 기본사회’를 (목표로 삼아) 기술 개발과 인프라 확충에 힘쓰고 있다”며 “엔비디아와 한국 기업 간 긴밀한 협업은 글로벌 협력의 대표사례가 될 것”이라고 강조했다.

그러면서 “한국은 AI와 관련해 ‘풀 스택’(전 단계 공정) 경쟁력을 갖추고 있다”며 기업들과의 적극적 협력을 당부했다.

이에 황 대표는 “(한국의 AI 산업 발전) 여정에 엔비디아가 함께할 것”이라며 “AI 인프라 구축, 인재 및 스타트업 육성, 자율주행 로봇 등 피지컬 AI를 포함하는 여러 측면에서 국내 기업과 실질적 협력을 적극 확대하겠다”고 했다.

그는 이어 “미국은 소프트웨어에 강점이 있지만 제조업이 약하고 유럽은 반대로 제조업이 강하지만 소프트웨어가 약한데, 한국은 두 역량을 두루 갖췄다”며 한국이 AI 분야 리더가 될 가능성이 무한대(“Sky is the limit”)라고 진단하기도 했다.

황 대표는 또한 “오늘날의 엔비디아를 만든 것이 대한민국이다. 나는 대한민국과 함께 자라난 것과 마찬가지”라며 한국에 대한 애정을 드러내기도 했다고 김 실장은 전했다.