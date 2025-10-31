기관 ‘사자’, 외인은 나흘째 순매도 하이닉스 하락, 삼성전자는 역대 최고가 엔비디아 협력 기대에 현대차·네이버도 급등 로봇주도 ‘훨훨’

[헤럴드경제=신동윤 기자] 코스피 지수가 31일 글로벌 인공지능(AI)칩 대장주 엔비디아와 국내 주요 기업 간의 ‘AI 동맹’ 기대 덕분에 사상 처음으로 종가 기준 4100포인트 고지에 올라섰다.

이날 한국거래소에 따르면 코스피는 전장보다 20.61포인트(0.50%) 오른 4107.50에 장을 마치며 종가 기준 역대 처음으로 4100선을 넘어섰다. 전날 코스피는 장중 역대 처음 4100선을 넘어섰으나 오름폭을 축소, 종가 기준 4100선 돌파에는 실패한 바 있다.

지수는 전장보다 3.64포인트(0.09%) 내린 4083.25로 출발해 장중 상승세로 돌아선 뒤 오름폭을 늘렸다.

이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 2.1원 내린 1424.4원을 나타냈다.

유가증권시장에서 기관이 8151억원 순매수하며 지수를 끌어 올렸으며, 개인과 외국인은 각각 2016억원, 6052억원 매도 우위를 보였다. 외국인은 코스피 시장에서 지난 28일 이후 4거래일 연속 ‘팔자’를 나타냈다. 다만 외국인은 코스피200선물시장에서는 1177억원 순매수했다.

간밤 뉴욕 증시는 페이스북과 인스타그램의 모회사 메타플랫폼(메타)이 인공지능(AI) 인프라 구축 비용을 충당하기 위해 대규모 채권을 발행한다는 소식에 ‘AI 버블(거품)론’이 번지면서 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 하락했다.

다만 뉴욕증시 장 마감 후 공개된 아마존과 애플의 3분기 실적이 시장 기대치를 웃돌면서 매수 심리를 개선했다.

국내 증시는 한미 관세 협상 세부 내용과 관련해 전날 양국 간 이견이 나타난 만큼 우려가 잔존하며 장 초반 하락세를 보였다.

다만 전날 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장 간 ‘치맥’ 회동 이후 엔비디아와 국내 기업 간 인공지능(AI) 관련 신규 계약 체결 기대감이 커지면서 증시는 오름폭을 키우기 시작했다.

이날 오후 엔비디아가 우리 정부와 국내 4개 기업(삼성전자·SK그룹·현대차그룹·네이버클라우드)에 총 26만장의 그래픽처리장치(GPU)를 투입한다는 소식이 실제 전해지면서 매수 심리를 더욱 자극했다. 전 세계적으로 부족 현상이 나타나는 GPU를 한국이 우선으로 받고, 엔비디아의 ‘AI 인프라 생태계’에 참여할 수 있게 되면서 기대감이 번졌다.

아울러 이날 국내 증시 장 마감 후 젠슨 황 CEO가 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 서밋 특별세션 연설자로 나서는 가운데 해당 연설에서 한국과 진행 중인 여러 프로젝트를 공개할 것이라고 예고한 점도 투자 심리를 끌어 올린 것으로 분석된다.

이경민 대신증권 연구원은 “간밤 미국 증시 정규장에서 기술주들이 하락하면서 장 초반 국내 증시에 영향을 미치는 듯했으나 뉴욕증시 장 마감 후 실적을 발표한 아마존과 애플이 시간 외 거래에서 상승하면서 기술주 투자 심리가 개선됐다”며 “(또한) 젠슨 황 엔비디아 CEO가 오늘 APEC 연설에서 한국과 진행 중인 프로젝트들을 공개할 것이라고 예고하면서 기대감을 끌어 올렸다”고 설명했다.

시가총액 상위 종목 중 엔비디아와 협력 기대에 삼성전자(3.27%)가 장중 10만8600원까지 올라 역대 최고가를 경신했으며, 현대차(9.43%), 기아(3.18%), NAVER(4.70%) 등도 일제히 상승했다.

이밖에 글로벌 제약사 일라이 릴리의 호실적 발표 소식에 한미약품(8.83%), 동아에스티(3.06%) 등 국내 비만치료제 관련주도 상승했다.

반면 SK하이닉스는 1.58% 내렸으며, LG에너지솔루션(-2.77%), 두산에너빌리티(-1.11%), 한화오션(-2.41%), 한화에어로스페이스(-1.51%) 등도 하락했다.

업종별로 보면 IT서비스(4.31%), 운송창고(1.96%), 오락문화(2.93%) 등이 올랐으며 전기가스(-0.93%), 화학(-1.04%) 등은 내렸다.

코스닥지수는 전장보다 9.56포인트(1.07%) 오른 900.42에 거래를 마쳤다. 지수는 전장보다 3.68포인트(0.41%) 오른 894.54로 출발해 상승폭을 키웠다.

코스닥시장에서 외국인과 기관이 각각 1731억원, 1440억원 순매수했으며 개인은 3086억원 매도 우위를 보였다.

레인보우로보틱스(24.01%) 주가가 젠슨 황 CEO가 로보틱스와 관련된 좋은 소식을 발표할 것임을 시사하면서 급등해 지수 상승을 이끌었다.

아울러 알테오젠(3.50%), 펩트론(2.85%), 에이비엘바이오(7.20%) 등도 올랐다.

에코프로비엠(-1.60%), 에코프로(-1.35%) 등 이차전지주와 HLB(-0.82%), 파마리서치(-0.55%), 리노공업(-0.86%) 등은 하락했다.

이날 유가증권시장과 코스닥시장 거래대금은 각각 22조9160억원, 9조3570억원으로 집계됐다.

대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓 거래대금은 총 14조362억원이다.