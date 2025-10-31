1970년 프랑스 베르사이유에서 설립된 세계 최고의 향수·화장품·아로마틱 과학 교육기관인 ISIPCA(이집카)가 한국의 향·코스메틱 전문 교육기관 ISDH와 협력해 국제 공동 인증 교육 프로그램을 공식 개설한다. 이번 교육은 한국을 비롯해 홍콩과 대만의 ISDH 센터에서 동시에 개강하며, 향과 코스메틱을 결합한 듀얼 전문 커리큘럼으로 진행된다.

ISIPCA(이집카)는 Dior, Chanel, Guerlain 등 세계적인 명품 하우스의 조향사와 연구자를 다수 배출한 향 교육의 최고 권위 기관으로, 이번 협업을 통해 한국에서 조향 및 코스메틱 교육 산업을 선도해온 ISDH와 함께 아시아 시장 내 전문 인재 양성에 나선다.

이번 공동 프로그램은 ‘The Perfumer’s Path: Essentials’와 ‘The Cosmetic Path: Essentials’ 두 과정으로 구성된다. ‘The Perfumer’s Path: Essentials’ 과정은 향의 역사, 원료, 노트 구조, 블렌딩 실습을 통해 조향의 본질을 배우는 기초 교육으로, 1차 과정은 11월 18일, 20일, 25일, 27일에 진행되며 2차 과정은 12월 2일, 4일, 9일, 11일에 진행된다. 각 과정은 총 4회, 12시간으로 구성된다.

‘The Cosmetic Path: Essentials’ 과정은 화장품의 구조와 제형 원리를 이해하고, 명품 브랜드와 K-뷰티 대표 제품을 분석하며 자신만의 제형을 개발하는 창작 중심 프로그램으로, 12월 13일과 20일 총 2회, 12시간에 걸쳐 진행된다.

두 과정은 Essentials, Advanced, Master로 이어지는 단계형 커리큘럼의 첫 시리즈로, 향과 코스메틱을 함께 다루는 국내 최초의 국제 공동 인증 프로그램이다. 수료생에게는 ISIPCA(이집카)와 ISDH 공동 명의의 공식 자격증이 발급되며, 이는 한국에서 처음으로 시행되는 향수 및 코스메틱 분야 국제 공동 인증 자격이다.

ISDH 관계자는 “ISIPCA(이집카)와의 협력은 한국 향 교육의 글로벌 확장을 의미하며, 국내 교육생이 프랑스 명품 조향 및 화장품 과학 교육의 정수를 직접 경험할 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.

교육과정에 대한 자세한 내용과 신청은 ISDH 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.