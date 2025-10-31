우리 농산물 기내식 공급 업무협약 체결 “우리 농산물 홍보 및 소비 증진 이바지”

[헤럴드경제=서재근 기자] 한진은 농협경제지주, 대한항공씨엔디와 농협 가공식품 대한항공 기내식 납품을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다고 31일 밝혔다.

대한항공씨엔디는 세계적 수준의 기내식과 기내 면세점 서비스를 제공하는 업계 대표 기업이다.

전날 오전 서울 중구 농협중앙회에서 열린 업무협약 행사에는 한진 노삼석 대표, 조현민 사장과 대한항공씨엔디 최덕진 대표, 농협경제지주 박서홍 대표를 비롯한 경영진들과 관계자들이 참석했다.

이날 3사는 ‘국산 농산물 소비 활성화’를 위한 업무협약을 체결하고, 국산 농산물 가공식품 우수성 전파 및 판로 확대를 통한 국산 농산물의 소비 활성화에 공동 노력하기로 뜻을 모았다.

이에 따라 농협경제지주는 ▷우수한 국산 농산물 가공식품의 선정 및 기내식 납품 ▷기내식 전용제품 출시를 위한 연구·개발(R&D) ▷물류협력 강화를 통한 원활한 기내식 납품과 기타 협업 확대를 추진한다.

대한항공씨엔디는 ▷국산 농산물 가공식품의 기내식 및 기내 면세품 등 활용 ▷기내식 전용제품 R&D 참여 및 협조를 맡았다.

한진은 ▷농협 가공식품 기내식의 납품물류 ▷농업인 물류비 절감을 위한 물류협업 방안을 강구하기로 했다.

특히, 한진은 우수한 우리 농산물을 국내외 탑승객에게 알리고, 특히 외국인 탑승객들에게 K-푸드의 우수성을 널리 전파할 수 있도록 안정적이고 효율적인 공급망 구축에 적극 노력한다는 방침이다.

한진 관계자는 “이번 협약이 국산 농산물의 새로운 판로 확대는 물론 지속적 협업과 상생 발전에 기여하는 좋은 모델이 되기를 기대한다”고 말했다.