[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 글로벌 기업 엔비디아 주관 행사에 초청, 화려한 무대를 꾸몄다. 이 행사에서 무대를 꾸민 K-팝 걸그룹은 르세라핌이 유일하다.

31일 소속사 쏘스뮤직에 따르면 전날 르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)은 코엑스에서 개최된 엔비디아 주관 ‘지포스 게이머 페스티벌’(GeForce Gamer Festival)에서 특별 공연을 가졌다.

엔비디아는 AI(인공지능) 반도체 시장을 선도하는 글로벌 기업으로 GPU(그래픽 카드) 시장에서 세계 점유율 1위다. 이번 행사는 엔비디아의 그래픽 카드 브랜드 지포스의 한국 출시 25주년을 기념해 마련됐다.

르세라핌은 행사의 피날레를 장식했다. 젠슨 황 엔비디아 CEO는 “그레이트 퍼포머(Great Performer)”라고 르세라핌을 직접 소개하기도 했다.

르세라핌은 지난 24일 오후 1시 발매된 싱글 1집의 타이틀곡 ‘스파게티(SPAGHETTI) (feat. j-hope of BTS)’로 공연의 포문을 연 뒤, 정규 1집 타이틀곡 ‘언포기븐(UNFORGIVEN) (feat. Nile Rodgers)’과 미니 2집 타이틀곡 ‘안티프래자일(ANTIFRAGILE)’까지 소화했다.

방탄소년단 제이홉과 함께 한 르세라핌의 신곡 ‘스파게티’는 현재 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 29일 자 ‘데일리 톱 송 글로벌’ 22위를 차지했다. 발매 당일(24일 자) 이후 6일 연속 차트인을 기록 중이다.