[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 10월 29일 오후 2시 마포중앙도서관 6층 마중홀에서 열린 ‘2025년 제5회 경로당 여가프로그램 발표회’에 참석했다.

행사는 대한노인회 마포지회(지회장 황한규) 주관으로 진행, 약 300여 명의 어르신들이 한자리에 모여 활기찬 축제의 장을 이뤘다.

이번 발표회는 관내 경로당 여가프로그램에 참여한 어르신들이 1년간 갈고닦은 실력을 선보이는 자리로 난타 공연, 하모니카 연주 등 다채로운 무대들이 이어졌다.

특히 각 경로당에서 준비한 다양한 공연이 무대에 오를 때마다 관객들의 환호와 박수갈채가 이어져 마포중앙도서관은 활기찬 에너지로 가득 채워졌다.

박강수 마포구청장은 “100세 시대 기대수명보다 중요한 건 건강수명이라고 얼마나 건강하게 사느냐가 관건이라고 하는데, 오늘 무대에 오르신 어르신들이야말로 건강수명을 늘려가는 진정한 주인공”이라며 “그동안 가정과 사회를 위해 잠시 접어두셨던 재능과 끼를 마음껏 펼치시면서 행복을 추구하시기를 응원한다”고 전했다.

마포구는 경로당 시설 개선과 여가프로그램 개발 지원은 물론 효도밥상과 실뿌리복지센터 등 실질적인 복지정책을 지속적으로 추진해 어르신들이 더욱 건강하고 행복한 노후를 보낼 수 있도록 지원하고 있다.